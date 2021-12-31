***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.12.2021 14:41
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Emlak Konut Ispartakule Evleri 1. Etap
Rapor Tarihi
27.12.2021
Açıklamalar
Emlak Konut Ispartakule Evleri 1. Etap Projesi (1 adet b.b) ile ilgili hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987426
BIST
17:261.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 4,40
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.855
17:2613,5038
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,3215
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
17:2615,3411
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 0,4141
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
17:26796,52
En Yüksek
|Değişim
|: 3,63%
|| 27,92
|Açılış
|: 796,52
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler17:26
|MAALT
|277,40
|12.176.565
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,73
|70.555.796
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.708.659
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.395.780
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.795.012
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|54.414.233
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|RALYH
|13,10
|56.684.257
|% -6,36
|
|IHAAS
|9,23
|45.620.583
|% -6,01
|
|VANGD
|4,55
|20.934.370
|% -4,81
|
|GARAN
|11,27
|1.349.797.225
|% -1,66
|
|EREGL
|28,50
|1.257.471.230
|% 0,49
|
|THYAO
|20,12
|1.122.804.473
|% -0,10
|
|SISE
|13,54
|920.569.665
|% 0,52
|
|SASA
|53,55
|683.423.848
|% -1,65
|
|GARAN
|11,27
|1.349.797.225
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,38
|389.832.591
|% -2,87
|
|EKGYO
|2,17
|215.415.186
|% -0,91
|
|TSKB
|1,44
|132.320.889
|% 0,00
|
|SISE
|13,54
|920.569.665
|% 0,52
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4831
|13,5038
|% 2,44
|
|Euro
|15,2987
|15,3411
|% 2,77
|
|Sterlin
|18,2812
|18,3729
|% 3,26
|
|Frank
|14,8064
|14,8955
|% 3,31
|
|Riyal
|3,6024
|3,6205
|% 3,11
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|7,22
|
|Altın Gr.
|796
|797
|27,92
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,38
|
|B. Petrol
|78,87
|78,87
|-0,66
|