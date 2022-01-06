***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiISTANBUL BAKIRKOY SENLIK 292/220 PARSELRapor Tarihi31.12.2021AçıklamalarThe Appraisal Report for properties in 292/220 Parcel, Istanbul province, Bakirkoy district, Senlik quarter is attached.In accordance with the Turkish capital markets regulations, in case of any discrepency between the Turkish and English versions of disclosures, the Turkish language version which is published on the Public Disclosure Platform (Kamuyu Aydınlatma Platformu) shall prevail.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989192BIST