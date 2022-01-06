***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2022 09:28
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
ISTANBUL BAKIRKOY SENLIK 292/220 PARSEL
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
The Appraisal Report for properties in 292/220 Parcel, Istanbul province, Bakirkoy district, Senlik quarter is attached.
In accordance with the Turkish capital markets regulations, in case of any discrepency between the Turkish and English versions of disclosures, the Turkish language version which is published on the Public Disclosure Platform (Kamuyu Aydınlatma Platformu) shall prevail.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989192
BIST
10:212.005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.011
En Düşük
1.978
10:2113,7877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1196
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
10:2115,6441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,1792
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
10:21802,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 7,17
|Açılış
|: 802,03
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:21
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|12.013.306
|% 9,93
|
|TETMT
|354,00
|2.205.507
|% 6,63
|
|VKING
|6,89
|4.118.047
|% 5,84
|
|AYGAZ
|25,66
|11.471.999
|% 5,60
|
|ELITE
|22,04
|14.378.103
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,12
|17.758.031
|% -8,95
|
|ISSEN
|13,04
|5.240.269
|% -4,82
|
|POLTK
|520,00
|37.159
|% -4,08
|
|IHAAS
|11,20
|977.790
|% -3,70
|
|THYAO
|24,60
|571.599.336
|% 2,93
|
|EREGL
|30,82
|331.879.688
|% -0,13
|
|PETKM
|9,11
|274.235.106
|% 3,05
|
|SISE
|14,47
|247.016.305
|% 0,42
|
|ASELS
|23,26
|197.704.767
|% 1,04
|
|PETKM
|9,11
|274.235.106
|% 3,05
|
|EKGYO
|2,28
|66.733.609
|% -0,44
|
|THYAO
|24,60
|571.599.336
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,50
|80.770.521
|% -0,28
|
|SKBNK
|1,08
|21.336.375
|% 0,93
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7650
|13,7927
|% 0,91
|
|Euro
|15,5550
|15,5904
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,6063
|18,6996
|% 0,85
|
|Frank
|14,9612
|15,0513
|% 0,96
|
|Riyal
|3,6659
|3,6843
|% 1,13
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-7,41
|
|Altın Gr.
|798
|798
|3,04
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,61
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,30
|80,30
|-0,50
|