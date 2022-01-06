***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2022 09:28
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
KARAT 34
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
"İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili "KARAT 34" projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989193
BIST
10:442.003
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,55
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.012
En Düşük
1.978
10:4413,7450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0769
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
10:4415,5408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0759
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
10:44798,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,40
|Açılış
|: 798,26
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler10:42
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|13.353.301
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|HURGZ
|2,13
|18.619.740
|% 5,45
|
|AYGAZ
|25,62
|24.887.750
|% 5,43
|
|ELITE
|22,04
|43.802.609
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,06
|27.558.186
|% -9,72
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|IHAAS
|11,11
|1.877.651
|% -4,47
|
|MMCAS
|2,95
|76.904
|% -3,59
|
|THYAO
|24,64
|850.285.657
|% 3,10
|
|EREGL
|30,66
|515.005.705
|% -0,65
|
|SISE
|14,51
|466.493.045
|% 0,69
|
|PETKM
|9,11
|433.263.365
|% 3,05
|
|KRDMD
|10,22
|338.734.125
|% -0,78
|
|PETKM
|9,11
|433.263.365
|% 3,05
|
|YKBNK
|3,49
|147.101.660
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,28
|84.002.149
|% -0,44
|
|ODAS
|1,38
|48.440.971
|% 0,00
|
|THYAO
|24,64
|850.285.657
|% 3,10
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7465
|13,7675
|% 0,73
|
|Euro
|15,5335
|15,5787
|% 0,74
|
|Sterlin
|18,5734
|18,6666
|% 0,68
|
|Frank
|14,9365
|15,0265
|% 0,79
|
|Riyal
|3,6606
|3,6790
|% 0,98
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-9,89
|
|Altın Gr.
|798
|798
|3,57
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|9,98
|10,00
|-0,00
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|-0,58
|
Seans Raporu
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