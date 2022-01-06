***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKARAT 34Rapor Tarihi31.12.2021Açıklamalar"İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili "KARAT 34" projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989193BIST