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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

06.01.2022 09:28
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
KARAT 34
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar

"İstanbul Bahçelievler Yenibosna Arsa Satışı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili "KARAT 34" projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989193


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DOBUR 103,10 4.571.866 % 9,91  
HURGZ 2,13 18.619.740 % 5,45  
AYGAZ 25,62 24.887.750 % 5,43  
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Dolar 13,7465 13,7675 % 0,73  
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Riyal 3,6606 3,6790 % 0,98  
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10:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.800 1.800 -9,89  
Altın Gr. 798 798 3,57  
Cumhuriyet 5.261 5.340 91,00  
Tam 5.234 5.371 88,65  
Yarım 2.530 2.598 42,88  
Çeyrek 1.269 1.299 21,44  
Gümüş.Ons 22,46 22,50 -0,26  
Gümüş Gr. 9,98 10,00 -0,00  
B. Petrol 80,22 80,22 -0,58  
Seans Raporu 10:42
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