***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2022 09:29
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark İstinye
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar
"İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili Nidapark İstinye projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989194
BIST
12:132.014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 8,55
|Açılış
|: 1.993
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.022
En Düşük
1.978
12:1313,6135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0546
|Açılış
|: 13,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5000
|
13,8789
En Düşük
13,4921
12:1315,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2300
|
15,7054
En Düşük
15,2554
12:13787,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -7,76
|Açılış
|: 787,11
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
804,05
En Düşük
779,51
BIST En Aktif Hisseler12:11
|UZERB
|46,56
|1.078.004
|% 9,97
|
|HUBVC
|10,07
|14.079.700
|% 9,93
|
|DOBUR
|103,10
|4.571.866
|% 9,91
|
|KIMMR
|3,47
|79.943.216
|% 7,10
|
|DGGYO
|11,42
|6.383.893
|% 7,03
|
|ELITE
|22,04
|45.190.071
|% -9,97
|
|KRGYO
|7,29
|51.680.073
|% -6,78
|
|AYES
|24,52
|12.260
|% -4,74
|
|MARKA
|4,06
|1.886.995
|% -4,47
|
|NIBAS
|12,08
|7.594.168
|% -3,82
|
|THYAO
|24,98
|1.428.313.175
|% 4,52
|
|EREGL
|30,68
|1.121.405.678
|% -0,58
|
|GARAN
|11,56
|875.370.060
|% 0,96
|
|SISE
|14,63
|864.866.712
|% 1,53
|
|KRDMD
|10,29
|730.777.754
|% -0,10
|
|YKBNK
|3,54
|352.033.588
|% 0,85
|
|PETKM
|9,11
|703.274.385
|% 3,05
|
|GARAN
|11,56
|875.370.060
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,29
|165.950.093
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,29
|730.777.754
|% -0,10
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6100
|13,6216
|% -0,34
|
|Euro
|15,3966
|15,4731
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,3444
|18,4364
|% -0,57
|
|Frank
|14,7628
|14,8517
|% -0,38
|
|Riyal
|3,6208
|3,6390
|% -0,12
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-14,98
|
|Altın Gr.
|785
|785
|-9,53
|
|Cumhuriyet
|5.228
|5.307
|-33,00
|
|Tam
|5.201
|5.336
|-34,61
|
|Yarım
|2.514
|2.581
|-16,74
|
|Çeyrek
|1.261
|1.291
|-8,37
|
|Gümüş.Ons
|22,17
|22,20
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|9,70
|9,71
|-0,29
|
|B. Petrol
|80,66
|80,66
|-0,14
|
Seans Raporu
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