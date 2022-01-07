***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAnkara CankayaRapor Tarihi31.12.21Açıklamalar"Ankara İli, Çankaya İlçesi 2 adet parsel için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu"ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990504BIST