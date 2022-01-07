***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.01.2022 20:46
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Arnavutköy
Rapor Tarihi
31.12.21
Açıklamalar
"İstanbul İli, Arnavutköy İlçesi 64 adet parsel için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu"
ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990510
BIST
18:052.033
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,77
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.036
En Düşük
1.994
18:0513,8425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
18:0515,7785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1339
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,8131
En Düşük
15,5317
18:05800,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 7,08
|Açılış
|: 800,67
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
804,25
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMA
|9,26
|109.801.189
|% 9,98
|
|UZERB
|51,20
|2.091.878
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|137.061.986
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|30.221.999
|% 9,96
|
|BURCE
|30,92
|4.630.317
|% 9,96
|
|SEYKM
|9,27
|294.557.321
|% -10,00
|
|DOBUR
|92,80
|14.426.892
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.496.236
|% -9,98
|
|IHEVA
|1,00
|27.026.595
|% -5,66
|
|SERVE
|12,48
|204.195
|% -4,73
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|EREGL
|30,62
|3.771.672.520
|% 1,39
|
|THYAO
|24,94
|2.917.344.800
|% 0,32
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|YKBNK
|3,71
|1.957.102.386
|% 6,30
|
|GARAN
|11,75
|4.538.396.406
|% 2,35
|
|KRDMD
|11,60
|2.829.661.738
|% 9,54
|
|EKGYO
|2,34
|557.121.595
|% 3,54
|
|TSKB
|1,57
|312.860.021
|% 3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8509
|13,8568
|% 0,11
|
|Euro
|15,7181
|15,7945
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,7860
|18,8803
|% 0,92
|
|Frank
|15,0339
|15,1244
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6838
|3,7022
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,11
|
|Altın Gr.
|801
|801
|7,80
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,35
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,98
|0,13
|
|B. Petrol
|81,58
|81,58
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PSGYO
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17:57XU030
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Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 31, 706.00 milyon TL de
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17:57KRSTL
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17:56ARZUM
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