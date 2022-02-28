***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.02.2022 17:54
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya Aksu
Rapor Tarihi
18.02.2022
Açıklamalar
"Antalya İli, Aksu İlçesi 8 adet parsel için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005142
BIST
17:551.940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -12,24
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:5513,8043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0088
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:5515,5839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0465
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:55849,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 10,73
|Açılış
|: 849,45
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.237.198
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.959.040
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.552.324
|% 9,89
|
|PKENT
|381,60
|11.767.005
|% -10,00
|
|AEFES
|24,18
|80.089.242
|% -9,91
|
|AGESA
|20,72
|4.905.722
|% -9,76
|
|IHYAY
|0,66
|12.049.080
|% -9,59
|
|IHEVA
|1,00
|39.624.147
|% -7,41
|
|THYAO
|25,82
|4.491.754.868
|% -5,42
|
|EREGL
|31,08
|2.495.057.404
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,78
|2.462.649.449
|% 4,06
|
|TUPRS
|191,90
|1.560.165.968
|% 6,67
|
|GARAN
|11,16
|1.420.099.641
|% -1,93
|
|YKBNK
|3,58
|875.464.489
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,78
|2.462.649.449
|% 4,06
|
|HUNER
|2,85
|482.308.198
|% 6,74
|
|THYAO
|25,82
|4.491.754.868
|% -5,42
|
|EKGYO
|2,00
|328.740.407
|% -1,96
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7985
|13,8043
|% 0,06
|
|Euro
|15,5121
|15,5839
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,4637
|18,5563
|% 0,09
|
|Frank
|14,9683
|15,0585
|% 0,82
|
|Riyal
|3,6682
|3,6866
|% 0,04
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|23,16
|
|Altın Gr.
|849
|849
|10,67
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|10,84
|10,85
|0,09
|
|B. Petrol
|97,62
|97,62
|3,50
|