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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

15.03.2022 11:38
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Muğla Bodrum
Rapor Tarihi
31.01.2022
Açıklamalar

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi yer alan 9 adet taşınmaz için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010507


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TSPOR 5,73 259.126.648 % 9,98  
AYEN 9,82 32.553.997 % 8,15  
FENER 28,48 82.047.809 % 7,80  
HLGYO 1,85 60.414.937 % 7,56  
MEPET 2,73 13.714.001 % 7,48  
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11:41 Alış Satış %  
Dolar 14,8084 14,8136 % 0,23  
Euro 16,3031 16,3231 % 0,83  
Sterlin 19,2085 19,3049 % 0,18  
Frank 15,6951 15,7897 % 0,02  
Riyal 3,9314 3,9511 % 0,01  
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11:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.932 1.932 -18,94  
Altın Gr. 920 920 -8,02  
Cumhuriyet 6.156 6.249 -18,00  
Tam 6.114 6.268 -61,47  
Yarım 2.955 3.032 -29,74  
Çeyrek 1.482 1.516 -14,87  
Gümüş.Ons 24,76 24,79 -0,27  
Gümüş Gr. 11,79 11,80 -0,13  
B. Petrol 100 100 -6,48  
Seans Raporu 11:41
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