***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.03.2022 11:38
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Muğla Bodrum
Rapor Tarihi
31.01.2022
Açıklamalar
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi yer alan 9 adet taşınmaz için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010507
BIST
11:412.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -9,64
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
11:4114,8136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0337
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:4116,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1348
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:41919,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -8,52
|Açılış
|: 919,39
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:41
|TSPOR
|5,73
|259.126.648
|% 9,98
|
|AYEN
|9,82
|32.553.997
|% 8,15
|
|FENER
|28,48
|82.047.809
|% 7,80
|
|HLGYO
|1,85
|60.414.937
|% 7,56
|
|MEPET
|2,73
|13.714.001
|% 7,48
|
|GRSEL
|9,01
|226.773.236
|% -8,71
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|PEKGY
|0,99
|10.519.748
|% -4,81
|
|EUYO
|3,02
|817.795
|% -4,13
|
|MANAS
|20,40
|6.398.351
|% -3,50
|
|KRDMD
|15,02
|975.402.191
|% 1,62
|
|GARAN
|11,86
|773.563.185
|% 0,00
|
|EREGL
|34,66
|707.692.229
|% 0,76
|
|THYAO
|26,48
|665.848.207
|% -0,53
|
|FROTO
|269,70
|646.865.367
|% 0,56
|
|KARSN
|4,11
|377.625.567
|% 5,66
|
|YKBNK
|3,76
|286.749.538
|% 0,27
|
|ODAS
|1,56
|106.153.121
|% 1,30
|
|KRDMD
|15,02
|975.402.191
|% 1,62
|
|DOHOL
|3,34
|215.620.721
|% 0,30
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8084
|14,8136
|% 0,23
|
|Euro
|16,3031
|16,3231
|% 0,83
|
|Sterlin
|19,2085
|19,3049
|% 0,18
|
|Frank
|15,6951
|15,7897
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9314
|3,9511
|% 0,01
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|-18,94
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-8,02
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,13
|
|B. Petrol
|100
|100
|-6,48
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866