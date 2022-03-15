***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.03.2022 11:38
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Balıkesir Altıeylül
Rapor Tarihi
25.02.2022
Açıklamalar
Balıkesir İli, Altıeylül İlçesi, Gümüşçeşme Mahallesinde yer alan 10004 ada 1 ve 2 parsel no.lu taşınmazlar için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010509
BIST
11:412.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -9,64
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
11:4114,8136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0337
|Açılış
|: 14,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:4116,3231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1348
|Açılış
|: 16,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:41919,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -8,52
|Açılış
|: 919,39
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:41
|TSPOR
|5,73
|264.774.709
|% 9,98
|
|FENER
|28,48
|82.305.479
|% 7,80
|
|AYEN
|9,78
|32.993.674
|% 7,71
|
|HLGYO
|1,85
|60.457.723
|% 7,56
|
|MEPET
|2,72
|13.766.952
|% 7,09
|
|GRSEL
|8,99
|228.468.864
|% -8,92
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|3,02
|817.795
|% -4,13
|
|PEKGY
|1,00
|10.555.363
|% -3,85
|
|MANAS
|20,36
|6.444.886
|% -3,69
|
|KRDMD
|15,01
|977.974.528
|% 1,56
|
|GARAN
|11,85
|775.198.825
|% -0,08
|
|EREGL
|34,62
|715.102.681
|% 0,64
|
|THYAO
|26,48
|673.291.598
|% -0,53
|
|FROTO
|269,10
|649.010.340
|% 0,34
|
|KARSN
|4,10
|389.829.476
|% 5,40
|
|YKBNK
|3,76
|286.893.152
|% 0,27
|
|ODAS
|1,55
|106.175.130
|% 0,65
|
|DOHOL
|3,35
|222.340.691
|% 0,60
|
|KRDMD
|15,01
|977.974.528
|% 1,56
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8084
|14,8136
|% 0,23
|
|Euro
|16,3031
|16,3231
|% 0,83
|
|Sterlin
|19,2085
|19,3049
|% 0,18
|
|Frank
|15,6951
|15,7897
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9314
|3,9511
|% 0,01
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-16,83
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-7,61
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|-0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,12
|
Seans Raporu
11:41
daha fazla
-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
-
16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
-
16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
-
16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866