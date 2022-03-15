***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.03.2022 11:39
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgilğerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Başakşehir Kayabaşı
Rapor Tarihi
25.02.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı Mahallesinde yer alan 970 ada 2 parsel no.lu taşınmaz için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010512
BIST
11:562.081
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -7,22
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.095
En Düşük
2.078
11:5614,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0513
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,7660
11:5616,3233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1350
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
16,1706
11:56920,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,04
|Açılış
|: 920,88
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:56
|AYEN
|9,95
|45.649.654
|% 9,58
|
|TSPOR
|5,68
|313.812.675
|% 9,02
|
|HLGYO
|1,87
|71.172.853
|% 8,72
|
|FENER
|28,20
|87.347.641
|% 6,74
|
|MEPET
|2,71
|14.219.661
|% 6,69
|
|GRSEL
|9,06
|240.595.787
|% -8,21
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|3,01
|921.344
|% -4,44
|
|PEKGY
|1,00
|11.207.664
|% -3,85
|
|MANAS
|20,38
|6.930.179
|% -3,60
|
|KRDMD
|15,01
|1.041.426.196
|% 1,56
|
|GARAN
|11,85
|813.009.410
|% -0,08
|
|THYAO
|26,40
|788.720.136
|% -0,83
|
|EREGL
|34,58
|781.386.248
|% 0,52
|
|FROTO
|270,10
|680.533.208
|% 0,71
|
|KARSN
|4,14
|452.118.559
|% 6,43
|
|YKBNK
|3,76
|312.470.168
|% 0,27
|
|DOHOL
|3,35
|262.482.542
|% 0,60
|
|ODAS
|1,56
|110.186.914
|% 1,30
|
|KRDMD
|15,01
|1.041.426.196
|% 1,56
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8220
|14,8312
|% 0,35
|
|Euro
|16,3000
|16,3233
|% 0,83
|
|Sterlin
|19,2269
|19,3233
|% 0,28
|
|Frank
|15,7133
|15,8080
|% 0,14
|
|Riyal
|3,9342
|3,9539
|% 0,08
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-17,15
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-7,04
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.061
|6.214
|-53,71
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|-25,98
|
|Çeyrek
|1.469
|1.503
|-12,99
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,79
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|101
|101
|-5,78
|
Seans Raporu
11:56
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-
16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
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16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866