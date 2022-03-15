***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.03.2022 20:15
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Evora İzmir
Rapor Tarihi
10.03.2022
Açıklamalar
"İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi" Evora İzmir projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Kira Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010740
BIST
17:592.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -9,10
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
|
2.101
En Düşük
2.078
17:5914,7216
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0583
|Açılış
|: 14,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,8454
En Düşük
14,4452
17:5916,1668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0215
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1600
|
16,3517
En Düşük
15,9787
17:59910,27
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -17,65
|Açılış
|: 910,27
|
|Önceki Kapanış
|: 927,92
|
931,64
En Düşük
893,71
BIST En Aktif Hisseler17:59
|OZRDN
|7,04
|6.998.933
|% 10,00
|
|PKENT
|397,20
|32.770.431
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,29
|805.040
|% 10,00
|
|POLTK
|599,80
|9.180.617
|% 9,99
|
|PENTA
|334,80
|49.270.964
|% 9,99
|
|EDATA
|18,90
|11.077.735
|% -10,00
|
|ORCAY
|25,66
|100.458.021
|% -9,96
|
|GRSEL
|8,89
|411.693.976
|% -9,93
|
|KRSTL
|5,58
|12.155.266
|% -9,85
|
|KAPLM
|55,00
|1.299.441
|% -9,09
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|KRDMD
|14,43
|2.432.760.108
|% -2,37
|
|FROTO
|273,20
|2.245.840.382
|% 1,86
|
|GARAN
|11,87
|1.875.474.593
|% 0,08
|
|EREGL
|34,22
|1.667.729.847
|% -0,52
|
|YKBNK
|3,82
|1.011.492.069
|% 1,87
|
|KARSN
|4,12
|933.041.818
|% 5,91
|
|DOHOL
|3,29
|721.656.965
|% -1,20
|
|ODAS
|1,56
|302.323.911
|% 1,30
|
|THYAO
|27,66
|5.112.299.328
|% 3,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7208
|14,7549
|% -0,17
|
|Euro
|16,1120
|16,1653
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,0855
|19,1812
|% -0,46
|
|Frank
|15,5298
|15,6234
|% -1,03
|
|Riyal
|3,9034
|3,9230
|% -0,70
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-28,30
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-18,50
|
|Cumhuriyet
|5.970
|6.061
|-188,00
|
|Tam
|5.950
|6.100
|-168,28
|
|Yarım
|2.876
|2.951
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-40,70
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,98
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|99
|99
|-7,75
|
Seans Raporu
17:59
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
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16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866