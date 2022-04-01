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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

01.04.2022 09:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Batıyakası Projesi 1. Etap
Rapor Tarihi
28.03.2022
Açıklamalar

İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ile ilgili (Batıyakası Projesi 1. Etap) için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014875


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Altın Gr. 913 913 -0,53  
Cumhuriyet 6.067 6.159 31,00  
Tam 6.036 6.187 29,60  
Yarım 2.917 2.993 14,32  
Çeyrek 1.463 1.496 7,15  
Gümüş.Ons 24,73 24,77 -0,04  
Gümüş Gr. 11,66 11,67 -0,03  
B. Petrol 105 105 -0,21  
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