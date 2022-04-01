***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
01.04.2022 09:58
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
NET KURUMSAL GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Batıyakası Projesi 1. Etap
Rapor Tarihi
28.03.2022
Açıklamalar
İstanbul Kartal Esentepe 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ile ilgili (Batıyakası Projesi 1. Etap) için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014875
BIST
12:142.246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 12,71
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.248
En Düşük
2.230
12:1414,6929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0213
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6930
En Düşük
14,6377
12:1416,2554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
12:14914,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,46
|Açılış
|: 914,13
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler12:12
|ULUSE
|124,60
|3.794.195
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,12
|75.008.755
|% 7,77
|
|ASUZU
|80,25
|113.370.663
|% 7,29
|
|CELHA
|7,77
|7.022.724
|% 5,00
|
|YKSLN
|7,56
|89.411.134
|% 4,71
|
|ISKUR
|874.796,80
|874.797
|% -10,00
|
|PENTA
|350,00
|46.826.479
|% -6,62
|
|AKFGY
|3,11
|17.056.431
|% -6,33
|
|EMNIS
|20,00
|21.300
|% -4,76
|
|ETILR
|9,00
|3.568.960
|% -4,66
|
|GARAN
|12,31
|2.112.565.679
|% 0,90
|
|THYAO
|32,78
|1.882.883.169
|% 1,61
|
|EREGL
|33,18
|1.151.766.182
|% 2,28
|
|TUPRS
|224,00
|1.038.575.607
|% 4,48
|
|KRDMD
|15,37
|1.001.399.428
|% 0,46
|
|GARAN
|12,31
|2.112.565.679
|% 0,90
|
|ODAS
|1,71
|182.224.207
|% 1,18
|
|PETKM
|9,24
|795.599.685
|% 2,33
|
|YKBNK
|4,09
|344.784.809
|% 0,25
|
|AKBNK
|7,28
|578.323.270
|% 0,28
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6878
|14,6906
|% 0,13
|
|Euro
|16,2449
|16,2548
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,2217
|19,3181
|% -0,00
|
|Frank
|15,8325
|15,9278
|% 0,00
|
|Riyal
|3,9033
|3,9229
|% 0,14
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-1,74
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.159
|31,00
|
|Tam
|6.036
|6.187
|29,60
|
|Yarım
|2.917
|2.993
|14,32
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|7,15
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,21
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:26TUPRS
Yüzde 4.52 oranında artışla 224.10 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 755, 679 adet işlem
-
12:25TUPRS
Yüzde 4.48 oranında artışla 224.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 749, 044 adet işlem
-
12:24KUYAS
Yüzde 4.41 oranında artışla 5.92 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 066, 036 adet işlem
-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 69 artarak (% 0.71 ) 2, 495
-
12:23XU100
Endeks 2, 245 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 15, 417.00 milyon TL de