***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
19.04.2022 14:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Esenyurt Hoşdere
Rapor Tarihi
08.03.2022
Açıklamalar
"İstanbul İli Esenyurt İlçesi Hoşdere Mahallesi 700 Ada 3 Parsel" ile ilgili hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021823
BIST
14:292.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,26
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.521
14:2914,6658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0292
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6681
En Düşük
14,6258
14:2915,8370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0430
|Açılış
|: 15,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:29932,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,58
|Açılış
|: 932,95
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:29
|ARMDA
|105,00
|4.104.499
|% 9,95
|
|IHAAS
|20,10
|23.654.782
|% 7,89
|
|OYAYO
|7,45
|6.685.307
|% 6,58
|
|PAGYO
|13,29
|2.855.411
|% 5,81
|
|GENIL
|18,29
|80.843.009
|% 5,78
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|18,95
|28.157.231
|% -5,20
|
|ISKPL
|4,76
|59.648.464
|% -4,23
|
|SODSN
|26,84
|226.844
|% -4,01
|
|KARYE
|14,94
|146.977.644
|% -3,92
|
|ODAS
|2,51
|828.217.029
|% 5,46
|
|EKGYO
|2,94
|686.054.752
|% 1,38
|
|PGSUS
|124,60
|291.338.649
|% 1,30
|
|JANTS
|88,15
|290.402.973
|% -2,11
|
|KONTR
|145,00
|265.656.051
|% 3,35
|
|HUNER
|3,22
|174.731.538
|% 5,23
|
|IHLGM
|0,81
|20.701.069
|% 1,25
|
|MOBTL
|1,74
|42.801.952
|% 0,58
|
|KLSYN
|1,92
|28.903.924
|% 4,92
|
|ISKPL
|4,76
|59.648.464
|% -4,23
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6620
|14,6658
|% 0,20
|
|Euro
|15,8223
|15,8370
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,0261
|19,1216
|% 0,19
|
|Frank
|15,3980
|15,4908
|% -0,22
|
|Riyal
|3,8982
|3,9178
|% 0,35
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.979
|-0,31
|
|Altın Gr.
|932
|932
|1,08
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.149
|6.303
|-28,17
|
|Yarım
|2.972
|3.049
|-13,62
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|-6,82
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,92
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,35
|
Seans Raporu
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