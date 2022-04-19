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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

19.04.2022 14:14
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bodrum Türkbükü/Göl
Rapor Tarihi
03.03.2022
Açıklamalar

"Muğla İli, Bodrum İlçesi, Türkbükü/Göl Mahallesi 9 adet parsel için hazırlatılan 2022 yıl içi "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021824


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