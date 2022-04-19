***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
19.04.2022 14:14
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bodrum Türkbükü/Göl
Rapor Tarihi
03.03.2022
Açıklamalar
"Muğla İli, Bodrum İlçesi, Türkbükü/Göl Mahallesi 9 adet parsel için hazırlatılan 2022 yıl içi "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021824
BIST
14:002.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 17,42
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
14:0014,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0300
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6677
En Düşük
14,6258
14:0015,8300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0360
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:00932,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,97
|Açılış
|: 932,34
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:00
|DAGHL
|19,29
|8.987.489
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.063.339
|% 9,95
|
|DEVA
|36,84
|101.932.620
|% 7,03
|
|BOSSA
|44,14
|19.843.697
|% 6,67
|
|IHEVA
|1,16
|24.029.962
|% 6,42
|
|ISGYO
|11,07
|48.797.275
|% -10,00
|
|AVGYO
|3,52
|18.082.983
|% -8,33
|
|DESA
|13,09
|62.192.772
|% -8,01
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|19,02
|22.895.790
|% -4,85
|
|GARAN
|14,46
|1.617.671.759
|% 0,28
|
|THYAO
|37,84
|1.548.557.995
|% 0,53
|
|KRDMD
|16,38
|1.532.108.978
|% 1,49
|
|TUPRS
|255,10
|1.139.902.545
|% 1,43
|
|SISE
|18,03
|1.091.031.526
|% -0,22
|
|ODAS
|2,48
|719.002.551
|% 4,20
|
|TSKB
|2,04
|521.256.878
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,95
|661.315.861
|% 1,72
|
|YKBNK
|5,34
|1.026.203.454
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,85
|601.403.865
|% 1,85
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6602
|14,6666
|% 0,20
|
|Euro
|15,8193
|15,8300
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,0416
|19,1371
|% 0,27
|
|Frank
|15,3996
|15,4924
|% -0,21
|
|Riyal
|3,8991
|3,9186
|% 0,37
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-0,99
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.146
|6.300
|-31,15
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-15,07
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|25,88
|25,90
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,02
|