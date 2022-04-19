***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
19.04.2022 14:14
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Bodrum Ortakent
Rapor Tarihi
03.03.2022
Açıklamalar
"Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi 353 Ada 150 parsel için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021825
BIST
14:002.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 17,42
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
14:0014,6659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0293
|Açılış
|: 21,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,6800
|
14,6677
En Düşük
14,6258
14:0015,8276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0336
|Açılış
|: 12,2237
|
|Önceki Kapanış
|: 12,1803
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:00-
En Yüksek
|Değişim
|: -%
|| -
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:00
|DAGHL
|19,29
|8.987.701
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.064.494
|% 9,95
|
|DEVA
|36,86
|104.162.301
|% 7,09
|
|BOSSA
|44,22
|19.941.482
|% 6,86
|
|IHEVA
|1,16
|24.053.243
|% 6,42
|
|ISGYO
|11,07
|49.190.836
|% -10,00
|
|DESA
|12,85
|65.091.020
|% -9,70
|
|AVGYO
|3,52
|18.082.983
|% -8,33
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|19,00
|23.700.266
|% -4,95
|
|GARAN
|14,45
|1.622.144.892
|% 0,21
|
|THYAO
|37,82
|1.556.487.281
|% 0,48
|
|KRDMD
|16,37
|1.538.560.914
|% 1,43
|
|TUPRS
|255,30
|1.150.509.015
|% 1,51
|
|SISE
|18,04
|1.093.711.639
|% -0,17
|
|ODAS
|2,46
|728.552.611
|% 3,36
|
|TSKB
|2,04
|531.787.375
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,93
|677.203.413
|% 1,03
|
|YKBNK
|5,34
|1.035.929.345
|% 1,91
|
|DOHOL
|3,86
|601.736.619
|% 2,12
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-0,51
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,31
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.145
|6.298
|-32,93
|
|Yarım
|2.970
|3.046
|-15,93
|
|Çeyrek
|1.490
|1.523
|-7,97
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,93
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,02
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,97
|