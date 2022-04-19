***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
19.04.2022 14:14
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Muğla Ortakent
Rapor Tarihi
30.12.2021
Açıklamalar
"Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi 2 adet parsel için hazırlatılan 2021 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021827
BIST
14:102.530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,47
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
14:1014,6639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0273
|Açılış
|: 14,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6677
En Düşük
14,6258
14:1015,8315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0375
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
14:10932,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,07
|Açılış
|: 932,45
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler14:08
|DAGHL
|19,29
|9.003.828
|% 9,98
|
|ARMDA
|105,00
|4.065.124
|% 9,95
|
|IHEVA
|1,17
|25.063.181
|% 7,34
|
|AYEN
|15,45
|18.281.159
|% 7,07
|
|BOSSA
|44,24
|20.072.304
|% 6,91
|
|ISGYO
|11,07
|49.763.454
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|70.072.704
|% -9,98
|
|AVGYO
|3,52
|18.082.983
|% -8,33
|
|MMCAS
|3,40
|1.263.058
|% -5,82
|
|EDATA
|19,00
|23.700.266
|% -4,95
|
|GARAN
|14,46
|1.628.176.930
|% 0,28
|
|THYAO
|37,84
|1.560.528.405
|% 0,53
|
|KRDMD
|16,37
|1.541.741.534
|% 1,43
|
|TUPRS
|255,60
|1.165.125.182
|% 1,63
|
|SISE
|18,05
|1.096.737.315
|% -0,11
|
|ODAS
|2,49
|762.022.921
|% 4,62
|
|TSKB
|2,05
|532.263.879
|% 2,50
|
|EKGYO
|2,94
|677.341.113
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,33
|1.038.881.790
|% 1,72
|
|DOHOL
|3,85
|602.017.301
|% 1,85
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6606
|14,6684
|% 0,22
|
|Euro
|15,8239
|15,8331
|% 0,25
|
|Sterlin
|19,0375
|19,1330
|% 0,25
|
|Frank
|15,3939
|15,4867
|% -0,24
|
|Riyal
|3,8998
|3,9193
|% 0,38
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.978
|1.978
|-1,08
|
|Altın Gr.
|933
|933
|1,35
|
|Cumhuriyet
|6.171
|6.265
|-35,00
|
|Tam
|6.148
|6.302
|-29,16
|
|Yarım
|2.972
|3.048
|-14,10
|
|Çeyrek
|1.491
|1.524
|-7,06
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,05
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,34
|
Seans Raporu
14:08
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14:23IHEVA
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14:21ARCLK
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14:20XU030
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