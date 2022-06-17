***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
17.06.2022 14:34
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Batışehir
Rapor Tarihi
14.06.2022
Açıklamalar
"Batışehir" projesi 1 bağımsız bölüm için hazırlatılan 2022 yıl içi "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037916
BIST
14:542.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 23,99
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
14:5417,3282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0299
|Açılış
|: 17,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3282
En Düşük
17,2421
14:5418,1679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1073
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
14:541.027,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,76
|Açılış
|: 1.027,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler14:54
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.903.272
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,31
|64.251.996
|% 8,59
|
|DAGHL
|29,32
|1.371.005
|% 8,35
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,38
|2.945.926
|% -4,35
|
|YGGYO
|21,54
|12.161.711
|% -3,75
|
|EUREN
|25,16
|143.361.508
|% -3,45
|
|THYAO
|47,92
|2.363.733.939
|% 1,23
|
|EREGL
|28,80
|1.990.193.026
|% -1,37
|
|SISE
|21,62
|1.225.843.078
|% 2,66
|
|SASA
|45,66
|1.108.778.723
|% 0,48
|
|KOZAL
|190,40
|908.924.682
|% 6,01
|
|PRDGS
|2,80
|459.389.774
|% 1,45
|
|ODAS
|2,96
|376.034.027
|% -1,99
|
|YKBNK
|4,73
|431.982.894
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,57
|215.209.175
|% 0,78
|
|AKBNK
|8,65
|655.680.393
|% 2,13
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3129
|17,3282
|% 0,17
|
|Euro
|18,1516
|18,1679
|% -0,59
|
|Sterlin
|21,1612
|21,2673
|% -0,68
|
|Frank
|17,8751
|17,9828
|% 0,27
|
|Riyal
|4,5916
|4,6147
|% -0,13
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-10,12
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-7,21
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.794
|6.902
|-64,00
|
|Yarım
|3.336
|3.376
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,85
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,14
|-0,08
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,03
|