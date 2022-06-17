***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
17.06.2022 14:34
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Tual Bahçekent
Rapor Tarihi
14.06.2022
Açıklamalar
"Tual Bahçekent" projesi 1 bağımsız bölüm için hazırlatılan 2022 yıl içi "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037917
BIST
15:082.514
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 29,06
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
15:0817,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:0818,1569
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1183
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:081.026,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,67
|Açılış
|: 1.026,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:06
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.917.992
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|SANEL
|6,68
|8.773.598
|% 8,44
|
|TSGYO
|5,30
|65.503.051
|% 8,38
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|3.190.983
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,97
|5.851.755
|% -4,17
|
|YGGYO
|21,54
|12.161.733
|% -3,75
|
|THYAO
|47,92
|2.425.976.393
|% 1,23
|
|EREGL
|28,80
|2.053.843.462
|% -1,37
|
|SISE
|21,68
|1.238.551.648
|% 2,94
|
|SASA
|45,86
|1.205.124.360
|% 0,92
|
|KOZAL
|191,00
|915.024.905
|% 6,35
|
|PRDGS
|2,80
|461.149.031
|% 1,45
|
|ODAS
|2,96
|383.766.343
|% -1,99
|
|YKBNK
|4,75
|492.972.445
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,58
|218.193.878
|% 1,18
|
|AKBNK
|8,69
|716.697.677
|% 2,60
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2926
|17,3277
|% 0,17
|
|Euro
|18,1379
|18,1559
|% -0,65
|
|Sterlin
|21,1431
|21,2492
|% -0,76
|
|Frank
|17,8709
|17,9785
|% 0,25
|
|Riyal
|4,5952
|4,6182
|% -0,05
|
|15:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.845
|-12,15
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-5,85
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|58,00
|
|Tam
|6.803
|6.910
|-56,00
|
|Yarım
|3.340
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,80
|21,83
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,03
|
Seans Raporu
15:06
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15:20TSGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 634, 412 adet işlem
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15:19KFEIN
Yüzde 5.26 oranında artışla 21.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 857, 294 adet işlem
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15:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 39 artarak (% 1.23 ) 2, 753
-
15:18XU100
Endeks 2, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 1 üstünde . İşlem hacmi 18, 928.00 milyon TL de
-
15:15OYAYO
Yüzde 6.09 oranında artışla 7.32 lira fiyatla işlem gören hissede 215, 559 adet işlem