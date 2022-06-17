***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
17.06.2022 14:34
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Evvel İstanbul
Rapor Tarihi
14.06.2022
Açıklamalar
"Evvel İstanbul" projesi 1 bağımsız bölüm için hazırlatılan 2022 yıl içi "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037918
BIST
14:382.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 21,36
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
14:3817,2867
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0116
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
14:3818,1617
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1135
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
14:381.025,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,05
|Açılış
|: 1.025,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler14:38
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.901.469
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|SANEL
|6,73
|8.522.000
|% 9,25
|
|TSGYO
|5,34
|61.865.604
|% 9,20
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,38
|2.750.862
|% -4,35
|
|DOAS
|76,60
|95.686.533
|% -4,07
|
|BAYRK
|5,99
|5.252.910
|% -3,85
|
|THYAO
|47,88
|2.335.224.278
|% 1,14
|
|EREGL
|28,70
|1.876.929.738
|% -1,71
|
|SISE
|21,66
|1.211.522.351
|% 2,85
|
|SASA
|45,38
|1.035.840.465
|% -0,13
|
|KOZAL
|190,50
|896.333.155
|% 6,07
|
|PRDGS
|2,78
|448.049.062
|% 0,72
|
|ODAS
|2,95
|369.137.436
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,70
|409.387.568
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,56
|208.254.853
|% 0,39
|
|AKBNK
|8,65
|623.035.736
|% 2,13
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2743
|17,2867
|% -0,07
|
|Euro
|18,1412
|18,1617
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,1768
|21,2830
|% -0,61
|
|Frank
|17,8626
|17,9702
|% 0,20
|
|Riyal
|4,5915
|4,6146
|% -0,13
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-10,21
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-6,93
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.797
|6.906
|-60,00
|
|Yarım
|3.337
|3.378
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.688
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,40
|