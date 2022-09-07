***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.09.2022 18:46
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark İstinye
Rapor Tarihi
02.09.2022
Açıklamalar
"İstanbul Sarıyer İstinye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili Nidapark İstinye Projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061150
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,2289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1776
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2364
En Düşük
18,0019
18:051.005,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,24
|Açılış
|: 1.005,62
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.005,76
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2213
|18,2301
|% -0,02
|
|Euro
|18,2116
|18,2289
|% 0,98
|
|Sterlin
|20,9142
|21,0191
|% -0,09
|
|Frank
|18,5572
|18,6690
|% 0,63
|
|Riyal
|4,8346
|4,8588
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|14,26
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|8,00
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.786
|6.879
|39,00
|
|Yarım
|3.307
|3.360
|21,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.683
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,21
|
|B. Petrol
|88,91
|88,91
|-3,92
|