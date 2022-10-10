***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.10.2022 18:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Temaşehir Konya
Rapor Tarihi
04.10.2022
Açıklamalar
"Konya Meram Yenice Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili ‘Temaşehir Konya Projesi'' için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070226
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5771
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0389
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
18:0518,0397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0620
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
18:05996,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,80%
|| -18,23
|Açılış
|: 996,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
995,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5772
|18,5824
|% -0,18
|
|Euro
|18,0297
|18,0436
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,4501
|20,5526
|% -0,62
|
|Frank
|18,5050
|18,6164
|% -0,74
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-26,59
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-18,34
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.703
|6.777
|-154,00
|
|Yarım
|3.266
|3.313
|-75,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.656
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,33
|
|B. Petrol
|97,44
|97,44
|-0,48
|
Seans Raporu
18:05
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