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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

13.10.2022 14:07
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Sarıyer
Rapor Tarihi
15.09.2022
Açıklamalar

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi 1 adet taşınmaz için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071596


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ARASE 154,30 92.485.776 % 9,98  
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Altın Gr. 1.001 1.001 2,05  
Cumhuriyet 6.712 6.814 9,00  
Tam 6.742 6.793 0,00  
Yarım 3.285 3.321 1,00  
Çeyrek 1.646 1.660 -1,00  
Gümüş.Ons 19,15 19,19 0,14  
Gümüş Gr. 11,46 11,48 0,11  
B. Petrol 92,58 92,58 0,13  
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