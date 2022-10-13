***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
13.10.2022 14:07
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Sarıyer
Rapor Tarihi
15.09.2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Sarıyer İlçesi 1 adet taşınmaz için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071596
BIST
14:143.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 56,01
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.530
14:1418,5958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0309
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5958
En Düşük
18,5039
14:1418,1236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1017
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1316
En Düşük
17,9750
14:141.000,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.000,24
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.003,01
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler14:12
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|203.501.438
|% 9,99
|
|ARASE
|154,30
|92.485.776
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|277.429.783
|% 9,98
|
|YEOTK
|43,18
|112.840.281
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|RODRG
|28,58
|6.919.980
|% -7,57
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|BRMEN
|2,55
|13.295
|% -5,90
|
|THYAO
|87,95
|4.340.785.865
|% 3,35
|
|SASA
|83,00
|1.335.314.779
|% 1,34
|
|PETKM
|14,79
|1.236.233.330
|% 0,96
|
|AKBNK
|13,06
|1.152.531.573
|% 1,01
|
|ASELS
|31,56
|1.032.522.074
|% -0,19
|
|EKGYO
|4,18
|584.731.104
|% 0,97
|
|DOHOL
|5,41
|564.117.027
|% 2,85
|
|ODAS
|8,16
|761.512.013
|% 4,75
|
|YKBNK
|8,33
|748.836.281
|% 1,59
|
|AKBNK
|13,06
|1.152.531.573
|% 1,01
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5779
|18,5997
|% 0,19
|
|Euro
|18,1065
|18,1194
|% 0,54
|
|Sterlin
|20,6791
|20,7828
|% 0,64
|
|Frank
|18,5440
|18,6557
|% 0,05
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,12
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|0,75
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|2,05
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.814
|9,00
|
|Tam
|6.742
|6.793
|0,00
|
|Yarım
|3.285
|3.321
|1,00
|
|Çeyrek
|1.646
|1.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,19
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,11
|
|B. Petrol
|92,58
|92,58
|0,13
|