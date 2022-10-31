***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.10.2022 12:53
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Muğla Bodrum
Rapor Tarihi
21.06.2022
Açıklamalar
Muğla ili, Bodrum ilçesi 2 adet taşınmaz için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075242
BIST
13:083.938
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 59,13
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
13:0818,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0414
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
13:0818,5132
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0234
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
13:08980,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,84
|Açılış
|: 980,88
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler13:06
|VKING
|14,86
|6.428.704
|% 9,99
|
|SELVA
|13,00
|80.747.623
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.043.188
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.006.880
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|161.353.756
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|54.629.441
|% -9,98
|
|METRO
|1,53
|79.921.892
|% -7,27
|
|DOBUR
|52,25
|10.821.802
|% -6,86
|
|NIBAS
|12,16
|19.095.671
|% -5,74
|
|QNBFL
|83,95
|38.249
|% -5,67
|
|THYAO
|98,20
|2.813.951.701
|% 1,29
|
|SASA
|117,90
|1.700.640.967
|% 7,87
|
|AKBNK
|14,52
|1.441.452.064
|% -1,09
|
|YKBNK
|8,98
|1.167.958.455
|% 1,13
|
|TUPRS
|375,00
|1.102.406.198
|% 2,57
|
|EKGYO
|4,40
|879.053.663
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,98
|1.167.958.455
|% 1,13
|
|SKBNK
|2,04
|217.417.023
|% -0,49
|
|TSKB
|2,98
|316.059.610
|% -1,32
|
|ISCTR
|9,11
|896.583.516
|% 0,66
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6160
|18,6187
|% 0,21
|
|Euro
|18,5020
|18,5079
|% -0,15
|
|Sterlin
|21,4612
|21,5688
|% -0,26
|
|Frank
|18,5571
|18,6689
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,24
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.638
|-7,28
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.668
|2,00
|
|Tam
|6.597
|6.655
|-81,00
|
|Yarım
|3.214
|3.251
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.624
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,89
|92,89
|-0,88
|