***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
07.11.2022 19:30
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Muğla Bodrum Ortakent
Rapor Tarihi
10.10.2022
Açıklamalar
Muğla ili Bodrum ilçesi Ortakent mahallesi 353 ada 150 parsel için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077674
BIST
18:054.332
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 114,68
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.339
En Düşük
4.230
18:0518,5769
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0106
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
18:0518,6365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1452
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6384
En Düşük
18,3801
18:051.001,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,93
|Açılış
|: 1.001,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|2.332,90
|93.893.686
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|24.877.577
|% 10,00
|
|KONYA
|2.551,80
|233.536.880
|% 9,99
|
|VKING
|13,10
|6.774.665
|% 9,99
|
|CRFSA
|66,10
|170.420.862
|% 9,98
|
|KIMMR
|9,16
|17.829.719
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|3.154.344
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,30
|34.017.538
|% -8,63
|
|PRKME
|14,29
|149.214.743
|% -8,57
|
|BTCIM
|38,98
|49.670.129
|% -7,32
|
|THYAO
|107,20
|11.387.530.070
|% 2,88
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|TUPRS
|448,00
|5.380.755.649
|% 4,62
|
|EREGL
|36,62
|5.027.145.817
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,79
|4.849.896.503
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,85
|7.450.436.101
|% 6,54
|
|PETKM
|14,65
|5.638.897.063
|% 4,64
|
|ISCTR
|9,25
|3.015.732.179
|% 3,35
|
|HALKB
|8,72
|2.819.877.527
|% 2,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5725
|18,5769
|% 0,06
|
|Euro
|18,6160
|18,6365
|% 0,79
|
|Sterlin
|21,3107
|21,4175
|% 1,18
|
|Frank
|18,7073
|18,8200
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9274
|4,9521
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-5,21
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-2,53
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.703
|6.765
|131,00
|
|Yarım
|3.266
|3.308
|64,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,85
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|98,47
|98,47
|-0,10
|
Seans Raporu
18:05
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Yüzde 7.66 oranında artışla 36.84 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 098, 075 adet işlem
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17:52RYSAS
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 037, 288 adet işlem