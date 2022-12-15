***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
15.12.2022 17:12
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Yeni Levent
Rapor Tarihi
08.12.2022
Açıklamalar
"İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ile ilgili Yeni Levent Projesi için hazırlatılan 2022 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087582
BIST
17:095.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 49,38
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
17:0918,6531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0310
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
17:0920,0116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1122
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
17:091.067,12
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -14,72
|Açılış
|: 1.067,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler17:07
|EPLAS
|28,82
|38.710.560
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.612.308
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|PLTUR
|11,01
|674.715
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|481.082.278
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|269.705.332
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,16
|434.751.836
|% -9,93
|
|SILVR
|19,14
|232.814.678
|% -8,42
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|THYAO
|138,20
|7.154.881.809
|% 0,88
|
|ASELS
|56,95
|6.825.300.361
|% 0,98
|
|ENKAI
|25,62
|5.046.794.684
|% 9,96
|
|AKBNK
|17,86
|4.967.606.979
|% 3,30
|
|ISCTR
|11,70
|4.891.554.166
|% 4,74
|
|SKBNK
|2,83
|1.787.140.955
|% 4,04
|
|EKGYO
|7,68
|4.680.528.129
|% -3,40
|
|ISCTR
|11,70
|4.891.554.166
|% 4,74
|
|YKBNK
|11,51
|3.466.097.518
|% 3,51
|
|VAKBN
|10,91
|3.263.545.429
|% 2,83
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6453
|18,6509
|% 0,15
|
|Euro
|19,9917
|19,9980
|% 0,50
|
|Sterlin
|22,9080
|23,0229
|% -0,73
|
|Frank
|20,0561
|20,1770
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9451
|4,9699
|% 0,13
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-23,68
|
|Altın Gr.
|1.067
|1.067
|-14,70
|
|Cumhuriyet
|7.168
|7.277
|-80,00
|
|Tam
|7.211
|7.265
|-63,00
|
|Yarım
|3.492
|3.552
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.775
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,35
|23,38
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|13,97
|13,98
|-0,34
|
|B. Petrol
|81,74
|81,74
|-0,96
|
Seans Raporu
17:07
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