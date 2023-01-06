***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.01.2023 18:19
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara Çankaya Çayyolu
Rapor Tarihi
30.12.2022
Açıklamalar
Ankara Çankaya Çayyolu Parselleri için hazırlatılan 2022 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095499
BIST
18:055.342
En Yüksek
|Değişim
|: 4,41%
|| 225,55
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.420
En Düşük
4.961
18:0518,7657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4200
|
18,8192
En Düşük
18,6553
18:0519,8855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1211
|Açılış
|: 14,3622
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0324
|
19,9628
En Düşük
19,6753
18:051.120,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 14,21
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRKVY
|28,82
|42.627.709
|% 10,00
|
|BTCIM
|39,16
|51.371.075
|% 10,00
|
|PRKME
|22,88
|30.096.602
|% 10,00
|
|VERUS
|121,00
|63.216.855
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|101.812.571
|% 10,00
|
|DYOBY
|28,62
|338.837.241
|% -10,00
|
|VKING
|36,00
|3.126.960
|% -10,00
|
|MARTI
|5,08
|150.377.611
|% -7,30
|
|ULUSE
|189,00
|56.807.330
|% -6,67
|
|FMIZP
|208,60
|186.686.947
|% -6,12
|
|EREGL
|41,64
|13.088.764.278
|% 3,89
|
|THYAO
|142,50
|11.653.142.466
|% 5,40
|
|ASELS
|62,90
|9.053.472.955
|% 6,79
|
|KRDMD
|19,26
|7.165.756.501
|% 7,00
|
|EKGYO
|9,22
|5.684.977.956
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|5.684.977.956
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,26
|7.165.756.501
|% 7,00
|
|YKBNK
|10,75
|3.831.065.604
|% 2,58
|
|EREGL
|41,64
|13.088.764.278
|% 3,89
|
|SKBNK
|2,86
|770.626.083
|% 4,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7498
|18,7657
|% 0,01
|
|Euro
|19,8515
|19,8855
|% 0,61
|
|Sterlin
|22,3803
|22,4926
|% 0,41
|
|Frank
|19,9844
|20,1048
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9705
|4,9954
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|25,85
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.112
|5,95
|
|Cumhuriyet
|7.539
|7.653
|54,00
|
|Tam
|7.549
|7.622
|34,00
|
|Yarım
|3.656
|3.726
|17,00
|
|Çeyrek
|1.833
|1.863
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,76
|23,79
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|0,19
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
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17:59NTGAZ
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17:55XU100
Endeks 5, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 5, 31 üstünde . İşlem hacmi 126, 574.00 milyon TL de
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17:55TTKOM
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