***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAtak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Ataşehir 1927 ada 1 parselRapor Tarihi30.12.2022Açıklamalarİstanbul Ataşehir 1927 ada 1 parsel için hazırlatılan 2022 yıl sonu "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095562BIST