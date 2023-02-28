***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.02.2023 15:35
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Next Level İstanbul
Rapor Tarihi
21.02.2023
Açıklamalar
İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ile ilgili Next Level İstanbul Projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117540
BIST
15:495.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 51,52
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.203
15:4918,8860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0011
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
15:4920,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0248
|Açılış
|: 20,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,0741
En Düşük
19,9370
15:491.098,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -5,34
|Açılış
|: 1.098,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.105,40
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler15:47
|SELGD
|5,94
|2.120.154
|% 10,00
|
|UFUK
|52,80
|3.310.428
|% 10,00
|
|PRKME
|17,62
|46.666.431
|% 9,99
|
|ISDMR
|44,98
|882.390.052
|% 9,98
|
|ALFAS
|221,60
|53.636.950
|% 9,98
|
|COSMO
|90,00
|5.918.458
|% -9,95
|
|METUR
|4,90
|44.751.984
|% -7,89
|
|BASCM
|5,75
|714.022
|% -7,26
|
|CIMSA
|119,00
|795.069.709
|% -6,67
|
|NIBAS
|22,70
|255.360.117
|% -6,43
|
|KRDMD
|22,74
|5.529.379.052
|% 3,55
|
|EREGL
|44,68
|4.148.345.959
|% 1,45
|
|THYAO
|144,30
|4.049.902.890
|% 0,63
|
|OYAKC
|49,10
|3.732.876.168
|% 1,61
|
|AKBNK
|17,43
|2.874.951.568
|% 0,64
|
|KRDMD
|22,74
|5.529.379.052
|% 3,55
|
|EKGYO
|8,41
|1.887.819.979
|% -1,52
|
|AKBNK
|17,43
|2.874.951.568
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,92
|1.419.019.836
|% 0,61
|
|ISCTR
|11,54
|1.269.370.562
|% -0,69
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8805
|18,8844
|% -0,01
|
|Euro
|20,0556
|20,0616
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,7803
|22,8945
|% 0,34
|
|Frank
|20,0614
|20,1822
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0172
|5,0424
|% 0,01
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-8,33
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.098
|-5,48
|
|Cumhuriyet
|7.429
|7.542
|-37,00
|
|Tam
|7.462
|7.516
|-57,00
|
|Yarım
|3.646
|3.678
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.823
|1.839
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,45
|12,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|1,27
|
Seans Raporu
15:47
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15:58SANKO
Yüzde 9.02 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 696, 092 adet işlem