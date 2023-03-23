***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
23.03.2023 10:28
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık
Değerleme Raporunun İçeriği
Tual Gölkaya
Rapor Tarihi
16.03.2023
Açıklamalar
İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi Tual Gölkaya Projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127259
BIST
13:595.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 22,02
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
13:5919,0447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
13:5920,7406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0664
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
13:591.211,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.211,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler13:57
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.689.830
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.273.910
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|239.983.726
|% -9,87
|
|GEREL
|13,20
|122.693.448
|% -8,27
|
|PKENT
|126,80
|151.328.796
|% -8,25
|
|EMKEL
|11,79
|48.142.122
|% -7,60
|
|EREGL
|37,34
|3.874.662.328
|% 0,65
|
|ASTOR
|59,05
|3.599.530.264
|% -2,40
|
|OYAKC
|41,08
|3.027.690.346
|% 7,26
|
|KRDMD
|20,04
|2.272.890.545
|% 2,61
|
|GOKNR
|22,94
|1.480.183.390
|% -3,21
|
|EKGYO
|6,96
|1.177.481.003
|% 3,57
|
|KRDMD
|20,04
|2.272.890.545
|% 2,61
|
|EREGL
|37,34
|3.874.662.328
|% 0,65
|
|ISCTR
|13,72
|1.127.542.443
|% 0,15
|
|OYAKC
|41,08
|3.027.690.346
|% 7,26
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0410
|19,0448
|% 0,03
|
|Euro
|20,7231
|20,7330
|% 0,28
|
|Sterlin
|23,3253
|23,4423
|% 0,16
|
|Frank
|20,6872
|20,8118
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0545
|5,0799
|% 0,00
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|7,70
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|6,84
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.187
|8.264
|4,00
|
|Yarım
|4.013
|4.044
|2,00
|
|Çeyrek
|2.007
|2.022
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,07
|14,09
|0,01
|
|B. Petrol
|76,14
|76,14
|-0,55
|