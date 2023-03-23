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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

23.03.2023 10:28
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık
Değerleme Raporunun İçeriği
Tual Gölkaya
Rapor Tarihi
16.03.2023
Açıklamalar

İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı işi Tual Gölkaya Projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127259


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BASCM 5,40 536.564 % 9,98  
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Riyal 5,0545 5,0799 % 0,00  
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13:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.977 1.978 7,70  
Altın Gr. 1.212 1.212 6,84  
Cumhuriyet 8.169 8.292 131,00  
Tam 8.187 8.264 4,00  
Yarım 4.013 4.044 2,00  
Çeyrek 2.007 2.022 1,00  
Gümüş.Ons 22,93 22,96 -0,03  
Gümüş Gr. 14,07 14,09 0,01  
B. Petrol 76,14 76,14 -0,55  
Seans Raporu 13:57
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