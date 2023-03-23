***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
23.03.2023 10:28
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Sarphan Finanspark
Rapor Tarihi
15.03.2023
Açıklamalar
Sarphan Finanspark Projesi için hazırlatılan Kira Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127263
BIST
14:005.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 22,68
|Açılış
|: 4.997
|
|Önceki Kapanış
|: 5.001
|
5.051
En Düşük
4.989
14:0019,0463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 19,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3280
|
19,1962
En Düşük
18,9954
14:0020,7424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0682
|Açılış
|: 20,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,9651
En Düşük
20,6194
14:001.210,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.210,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205,55
|
1.220,33
En Düşük
1.201,15
BIST En Aktif Hisseler14:00
|DURDO
|52,80
|22.945.189
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,05
|747.340
|% 10,00
|
|BASCM
|5,40
|536.564
|% 9,98
|
|SMART
|8,71
|16.399.064
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,33
|11.696.918
|% 9,96
|
|PAMEL
|311,10
|16.343.597
|% -9,98
|
|ANELE
|5,02
|240.185.254
|% -9,87
|
|PKENT
|126,30
|156.275.557
|% -8,61
|
|GEREL
|13,17
|123.353.947
|% -8,48
|
|EMKEL
|11,81
|48.352.898
|% -7,45
|
|EREGL
|37,36
|3.892.616.769
|% 0,70
|
|ASTOR
|59,30
|3.622.225.579
|% -1,98
|
|OYAKC
|41,04
|3.054.092.828
|% 7,15
|
|KRDMD
|20,06
|2.278.203.096
|% 2,71
|
|GOKNR
|22,84
|1.486.623.310
|% -3,63
|
|EKGYO
|6,96
|1.183.201.787
|% 3,57
|
|KRDMD
|20,06
|2.278.203.096
|% 2,71
|
|EREGL
|37,36
|3.892.616.769
|% 0,70
|
|ISCTR
|13,74
|1.144.859.547
|% 0,29
|
|OYAKC
|41,04
|3.054.092.828
|% 7,15
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0409
|19,0463
|% 0,04
|
|Euro
|20,7283
|20,7424
|% 0,33
|
|Sterlin
|23,3392
|23,4562
|% 0,22
|
|Frank
|20,6871
|20,8117
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0542
|5,0796
|% -0,00
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|6,17
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|5,82
|
|Cumhuriyet
|8.169
|8.292
|131,00
|
|Tam
|8.181
|8.259
|-1,00
|
|Yarım
|4.011
|4.041
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.005
|2.021
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|14,05
|14,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,05
|76,05
|-0,64
|