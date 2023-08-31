***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
31.08.2023 12:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Batı Yakası Köy
Rapor Tarihi
18.08.2023
Açıklamalar
İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Batıyakası Köy Projesi) için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190458
BIST
'
15:187.963
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 55,40
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
8.006
15:1826,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0179
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,6174
15:1829,1064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0453
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,9972
15:181.669,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.669,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler15:16
|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|127.998.565
|% 10,00
|
|RNPOL
|26,18
|32.393.109
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|30.708.890
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.717.541
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|KSTUR
|420,00
|940.399
|% -3,63
|
|ASTOR
|145,90
|7.775.578.970
|% 7,12
|
|KOZAL
|29,16
|5.989.414.301
|% 9,30
|
|ISCTR
|21,82
|5.539.086.703
|% -1,53
|
|TUPRS
|142,40
|4.519.989.902
|% 0,14
|
|GUBRF
|352,90
|4.096.181.657
|% 2,47
|
|ISCTR
|21,82
|5.539.086.703
|% -1,53
|
|EKGYO
|8,72
|2.111.448.314
|% 1,99
|
|KOZAL
|29,16
|5.989.414.301
|% 9,30
|
|PETKM
|20,90
|3.418.795.888
|% 5,03
|
|ZOREN
|4,82
|693.778.799
|% 2,77
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6631
|26,6712
|% -0,07
|
|Euro
|29,0429
|29,0911
|% -0,21
|
|Sterlin
|33,7347
|33,9039
|% -0,31
|
|Frank
|30,1221
|30,3036
|% -0,43
|
|Riyal
|7,0883
|7,1239
|% -0,05
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|5,12
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|1,50
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.974
|11.075
|-83,00
|
|Yarım
|5.504
|5.559
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.779
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,67
|
Seans Raporu
15:16
daha fazla
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 69 artarak (% 0.48 ) 7, 005
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, AZTEK, OSMEN, KZGYO, TATEN, OSTIM, BRLSM, GEDZA, SOKE, DZGYO
-
15:31
OZRDN, ISGSY, HTTBT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:31
BRMEN, KSTUR, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:31
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 182 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 48 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 3 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem