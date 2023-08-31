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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

31.08.2023 12:04
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Batı Yakası Köy
Rapor Tarihi
18.08.2023
Açıklamalar

   İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy 4. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Batıyakası Köy Projesi) için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190458


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Cumhuriyet 11.196 11.365 -113,00  
Tam 10.974 11.075 -83,00  
Yarım 5.504 5.559 -41,00  
Çeyrek 2.743 2.779 -23,00  
Gümüş.Ons 24,59 24,61 -0,02  
Gümüş Gr. 21,05 21,07 -0,06  
B. Petrol 85,91 85,91 0,67  
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