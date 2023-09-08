***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.09.2023 11:41
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Gölyaka İstanbul
Rapor Tarihi
04.09.2023
Açıklamalar
İstanbul Avcılar Firuzköy 1. Etap 2. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Gölyaka İstanbul Projesi) için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193031
BIST
'
12:338.350
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 12,35
|Açılış
|: 8.371
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
8.334
En Yüksek
8.398
12:3326,8519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0503
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
|
26,9448
En Düşük
26,7761
12:3328,7571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0436
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
29,0259
En Düşük
28,6673
12:331.661,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,80
|Açılış
|: 1.661,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler12:33
|ISBTR
|123.792,00
|2.475.840
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,25
|36.456.572
|% 9,99
|
|PENGD
|10,26
|22.485.067
|% 9,97
|
|PRKME
|29,56
|269.874.477
|% 9,97
|
|SNPAM
|41,68
|2.717.494
|% 9,97
|
|TATEN
|68,85
|109.616.842
|% -10,00
|
|ENERY
|185,90
|234.481.433
|% -9,98
|
|OFSYM
|91,55
|20.019.605
|% -9,98
|
|MIATK
|388,30
|265.593.508
|% -7,72
|
|KUVVA
|47,08
|1.377.702
|% -5,84
|
|THYAO
|247,10
|3.886.792.918
|% 1,02
|
|KCHOL
|146,70
|2.096.744.555
|% 1,87
|
|ISCTR
|24,50
|1.966.595.249
|% -0,24
|
|SISE
|54,55
|1.913.860.453
|% 0,18
|
|YKBNK
|17,36
|1.890.479.416
|% 0,70
|
|ZOREN
|5,06
|1.353.348.839
|% 4,12
|
|SKBNK
|5,43
|993.254.277
|% 8,17
|
|EKGYO
|9,59
|1.226.135.639
|% -0,10
|
|YKBNK
|17,36
|1.890.479.416
|% 0,70
|
|ISCTR
|24,50
|1.966.595.249
|% -0,24
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8444
|26,8519
|% 0,19
|
|Euro
|28,7460
|28,7571
|% 0,15
|
|Sterlin
|33,4186
|33,5862
|% 0,25
|
|Frank
|29,9873
|30,1680
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1362
|7,1720
|% 0,14
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|5,54
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,53
|
|Cumhuriyet
|11.261
|11.431
|23,00
|
|Tam
|11.042
|11.132
|23,00
|
|Yarım
|5.538
|5.587
|11,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.794
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,89
|19,91
|0,11
|
|B. Petrol
|89,79
|89,79
|-0,13
|