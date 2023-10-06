***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.10.2023 11:05
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Evora İzmir
Rapor Tarihi
27.09.2023
Açıklamalar
İzmir Konak 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Evora İzmir Projesi) için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200706
BIST
'
12:258.478
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -9,91
|Açılış
|: 8.410
|
|Önceki Kapanış
|: 8.488
|
8.398
En Yüksek
8.511
12:2527,6279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0753
|Açılış
|: 27,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,5800
|
27,7841
En Düşük
27,4547
12:2529,1550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0285
|Açılış
|: 29,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3034
En Düşük
28,9652
12:251.617,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.617,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,46
|
1.628,37
En Düşük
1.608,00
BIST En Aktif Hisseler12:25
|ISBTR
|328.900,00
|328.900
|% 10,00
|
|QNBFB
|356,40
|4.766.850
|% 10,00
|
|QNBFL
|812,50
|3.735.063
|% 9,99
|
|TARKM
|561,90
|40.216.307
|% 9,98
|
|BANVT
|136,70
|23.501.802
|% 9,98
|
|ULAS
|18,62
|1.247.950
|% -9,96
|
|MIATK
|543,00
|14.324.340
|% -9,50
|
|BRKO
|3,86
|444.359
|% -7,66
|
|ALCAR
|1.161,10
|40.118.422
|% -5,25
|
|BJKAS
|46,10
|56.369.503
|% -5,14
|
|EKGYO
|8,64
|3.517.732.530
|% 5,11
|
|PETKM
|23,98
|3.402.251.545
|% 2,04
|
|THYAO
|240,10
|2.815.501.358
|% -0,58
|
|EREGL
|44,60
|2.349.799.892
|% 0,77
|
|YKBNK
|19,11
|1.982.166.499
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,64
|3.517.732.530
|% 5,11
|
|ZOREN
|7,07
|1.234.306.712
|% 1,29
|
|SKBNK
|7,13
|1.017.912.145
|% 2,30
|
|PETKM
|23,98
|3.402.251.545
|% 2,04
|
|IHLAS
|1,35
|180.244.461
|% 3,85
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6225
|27,6279
|% 0,27
|
|Euro
|29,1457
|29,1550
|% -0,10
|
|Sterlin
|33,6136
|33,7822
|% 0,37
|
|Frank
|30,1395
|30,3211
|% 0,22
|
|Riyal
|7,3433
|7,3801
|% 0,27
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|0,76
|
|Altın Gr.
|1.618
|1.618
|5,87
|
|Cumhuriyet
|11.132
|11.300
|11,00
|
|Tam
|10.888
|10.995
|-12,00
|
|Yarım
|5.461
|5.514
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.722
|2.757
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,98
|21,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|18,64
|18,68
|0,09
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|0,15
|
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