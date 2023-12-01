***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
01.12.2023 17:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara Saraçoğlu
Rapor Tarihi
28.11.2023
Açıklamalar
Ankara Çankaya Saraçoğlu Konut ve Ticaret İnşaatları İşi (Saraçoğlu Mahallesi Projesi) için hazırlatılan Yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221645
BIST
'
17:588.026
En Düşük
|Değişim
|: 0,98%
|| 77,67
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
7.957
En Yüksek
8.090
17:5828,9114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0382
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9641
En Düşük
28,7673
17:5831,3526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,1394
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3366
17:581.904,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 15,28
|Açılış
|: 1.904,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.909,18
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler17:58
|HEDEF
|31,46
|30.794.316
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|269.619.150
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|549.490.800
|% 9,97
|
|CASA
|121,10
|14.453.798
|% 7,84
|
|ENSRI
|27,84
|4.225.687
|% 7,08
|
|TERA
|39,82
|50.307.998
|% -9,99
|
|IMASM
|15,72
|471.453.457
|% -8,12
|
|VBTYZ
|157,50
|565.571.447
|% -7,62
|
|BRKVY
|59,20
|40.006.032
|% -7,50
|
|IZINV
|44,00
|12.248.013
|% -7,21
|
|BINHO
|287,25
|5.147.570.834
|% -2,38
|
|DAPGM
|39,60
|1.427.306.328
|% 4,76
|
|ASTOR
|110,00
|1.316.326.802
|% 0,27
|
|REEDR
|26,10
|986.287.110
|% 0,38
|
|TABGD
|145,40
|631.002.196
|% -2,22
|
|MOBTL
|4,44
|418.683.639
|% 4,96
|
|DAPGM
|39,60
|1.427.306.328
|% 4,76
|
|REEDR
|26,10
|986.287.110
|% 0,38
|
|SEGYO
|6,19
|221.721.818
|% 5,81
|
|QUAGR
|5,99
|203.529.568
|% 3,10
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9055
|28,9114
|% 0,13
|
|Euro
|31,3352
|31,3526
|% -0,44
|
|Sterlin
|36,4341
|36,6168
|% 0,26
|
|Frank
|32,9666
|33,1652
|% 0,41
|
|Riyal
|7,6852
|7,7237
|% 0,15
|
|17:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,27
|25,30
|% 0,66
|
|Platin
|929,34
|932,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,45
|1.003,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,44
|81,44
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,75
|2.048,99
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:58
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 48 artarak (% 0.41 ) 7, 033
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, KLNMA, PAPIL, SAMAT, BALAT, BURCE, AZTEK, BURVA, SMART, EKOS
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, AVGYO, DAPGM, HURGZ
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17:59
BALAT, IHLGM, YGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
AVHOL, ISFIN, EMNIS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında