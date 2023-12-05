***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
05.12.2023 10:07
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Park Yaşam Antalya
Rapor Tarihi
29.11.2023
Açıklamalar
Antalya Aksu 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Park Yaşam Antalya Projesi) için hazırlatılan 2023 Yıl Sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222224
BIST
'
11:408.098
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
|| 10,50
|Açılış
|: 8.095
|
|Önceki Kapanış
|: 8.087
|
8.080
En Yüksek
8.121
11:4028,9284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0141
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9250
|
28,9426
En Düşük
28,8018
11:4031,3326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0141
|Açılış
|: 31,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3700
|
31,4009
En Düşük
31,2677
11:401.893,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.893,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.884,54
|
1.898,57
En Düşük
1.883,37
BIST En Aktif Hisseler11:40
|EKOS
|36,30
|109.165.426
|% 10,00
|
|YONGA
|61,60
|1.259.104
|% 10,00
|
|SELGD
|19,92
|22.488.899
|% 9,99
|
|BINHO
|347,25
|629.875.764
|% 9,98
|
|MARKA
|34,46
|1.485.812
|% 9,96
|
|EUYO
|14,58
|15.673.053
|% -10,00
|
|YBTAS
|136.000,00
|408.000
|% -6,66
|
|DAPGM
|33,40
|280.444.085
|% -6,29
|
|MTRYO
|8,09
|3.933.099
|% -5,88
|
|BURVA
|89,45
|14.011.351
|% -5,74
|
|THYAO
|260,50
|2.203.098.050
|% -0,57
|
|CANTE
|21,56
|1.391.910.967
|% 4,76
|
|ISCTR
|22,70
|1.162.844.939
|% 0,09
|
|KCHOL
|144,90
|1.092.160.733
|% 1,47
|
|ASELS
|49,72
|1.061.018.949
|% 1,26
|
|ADESE
|2,01
|132.916.374
|% 1,01
|
|CANTE
|21,56
|1.391.910.967
|% 4,76
|
|EKGYO
|7,44
|420.931.404
|% -0,67
|
|ISCTR
|22,70
|1.162.844.939
|% 0,09
|
|YKBNK
|20,40
|668.752.242
|% -0,58
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8728
|28,9284
|% 0,05
|
|Euro
|31,3188
|31,3326
|% -0,04
|
|Sterlin
|36,3884
|36,5709
|% -0,07
|
|Frank
|32,9543
|33,1528
|% -0,08
|
|Riyal
|7,6866
|7,7251
|% 0,01
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,48
|24,51
|% 0,66
|
|Platin
|912,73
|914,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|972,76
|976,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,65
|78,65
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,39
|2.034,69
|% 0,66
|