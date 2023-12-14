***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
14.12.2023 11:05
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Majör Gölkaya
Rapor Tarihi
08.12.2023
Açıklamalar
İstanbul Avcılar Firüzköy 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Majör Gölyaka Projesi) için hazırlatılan 2023 yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225723
BIST
'
13:327.624
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 94,36
|Açılış
|: 7.623
|
|Önceki Kapanış
|: 7.529
|
7.582
En Yüksek
7.652
13:3229,0338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0575
|Açılış
|: 29,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0530
En Düşük
28,9294
13:3231,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1982
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,7707
En Düşük
31,4821
13:321.899,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 15,41
|Açılış
|: 1.899,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.883,92
|
1.905,21
En Düşük
1.881,99
BIST En Aktif Hisseler13:32
|EDIP
|22,66
|179.693.543
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,36
|719.320.983
|% 9,84
|
|SAFKR
|31,00
|20.637.441
|% 9,00
|
|GRTRK
|46,10
|171.331.916
|% 7,26
|
|VAKKO
|76,40
|51.706.944
|% 6,85
|
|SAMAT
|55,10
|19.876.113
|% -9,97
|
|BEGYO
|3,95
|115.588.159
|% -9,82
|
|CATES
|69,60
|1.819.615.047
|% -7,51
|
|SKYMD
|11,49
|875.192.523
|% -7,19
|
|TMPOL
|84,90
|5.971.702
|% -6,19
|
|THYAO
|243,00
|2.518.966.826
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,28
|2.272.495.068
|% 4,83
|
|AKBNK
|37,74
|2.214.036.195
|% 2,61
|
|ISCTR
|23,24
|2.142.141.615
|% 4,12
|
|SASA
|41,90
|2.008.086.998
|% -2,60
|
|MOBTL
|5,36
|719.320.983
|% 9,84
|
|YKBNK
|21,28
|2.272.495.068
|% 4,83
|
|ISCTR
|23,24
|2.142.141.615
|% 4,12
|
|SKYMD
|11,49
|875.192.523
|% -7,19
|
|EKGYO
|7,04
|431.051.090
|% 1,15
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0284
|29,0338
|% 0,20
|
|Euro
|31,7259
|31,7483
|% 0,63
|
|Sterlin
|36,6478
|36,8316
|% 0,47
|
|Frank
|33,2125
|33,4126
|% 0,31
|
|Riyal
|7,7214
|7,7602
|% 0,27
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,01
|24,05
|% 0,66
|
|Platin
|947,52
|949,61
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,30
|1.024,52
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,81
|75,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,60
|2.034,92
|% 0,66
|