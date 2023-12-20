***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
20.12.2023 17:22
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Tuzla Aydınlı Parselleri
Rapor Tarihi
15.12.2023
Açıklamalar
İstanbul Tuzla Aydınlı parselleri için hazırlatılan 2023 yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227459
BIST
'
18:057.663
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -63,01
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.615
En Yüksek
7.764
18:0529,1356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0432
|Açılış
|: 29,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1366
En Düşük
29,0102
18:0531,9833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0217
|Açılış
|: 31,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8630
18:051.903,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -5,29
|Açılış
|: 1.903,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.894,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|49,50
|84.329.001
|% 10,00
|
|QNBFL
|858,00
|12.519.824
|% 10,00
|
|ISGSY
|23,76
|58.460.860
|% 10,00
|
|DOFER
|26,64
|121.764.458
|% 9,99
|
|QNBFB
|283,75
|8.564.994
|% 9,98
|
|CATES
|46,80
|526.978.620
|% -10,00
|
|BINHO
|241,20
|182.845.474
|% -10,00
|
|PAPIL
|49,50
|59.981.195
|% -10,00
|
|ISBTR
|459.000,00
|4.590.000
|% -10,00
|
|SURGY
|35,68
|739.974.694
|% -9,99
|
|THYAO
|241,90
|6.231.328.864
|% -1,39
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|AKBNK
|39,94
|3.755.098.721
|% 2,73
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|TUPRS
|149,70
|3.232.122.879
|% 1,63
|
|BEGYO
|2,71
|595.337.787
|% -8,75
|
|YKBNK
|20,92
|3.451.968.118
|% 1,36
|
|ISCTR
|24,08
|3.841.098.661
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,12
|968.644.047
|% 0,28
|
|ODAS
|8,65
|880.873.918
|% -3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1273
|29,1356
|% 0,15
|
|Euro
|31,9727
|31,9833
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,7953
|36,9799
|% -0,31
|
|Frank
|33,6901
|33,8931
|% 0,07
|
|Riyal
|7,7425
|7,7813
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,27
|24,30
|% 0,66
|
|Platin
|964,12
|966,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.210,11
|1.214,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,01
|80,01
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,74
|2.033,05
|% 0,66
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Seans Raporu
18:05
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