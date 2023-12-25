***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
25.12.2023 16:50
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Arnavutköy Dursunköy 2. Etap 5. Kısım
Rapor Tarihi
20.12.2023
Açıklamalar
Arnavutköy Dursunköy 2. Etap 5. Kısım Projesi için hazırlatılan Yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228763
BIST
'
18:057.265
En Düşük
|Değişim
|: -3,87%
|| -292,69
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.208
En Yüksek
7.527
18:0529,1365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0742
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
18:0532,0250
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,2019
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
18:051.922,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,10
|Açılış
|: 1.922,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|52,00
|56.024.825
|% 9,89
|
|MTRYO
|6,37
|2.052.917
|% 7,78
|
|PRZMA
|32,72
|75.432.350
|% 7,28
|
|BJKAS
|46,96
|32.720.570
|% 6,73
|
|ERSU
|9,93
|20.705.702
|% 5,19
|
|SKBNK
|5,67
|226.221.991
|% -10,00
|
|TABGD
|99,00
|372.869.544
|% -10,00
|
|QNBFB
|270,00
|7.506.145
|% -10,00
|
|BRYAT
|2.089,00
|163.503.830
|% -10,00
|
|KLNMA
|27,90
|7.035.439
|% -10,00
|
|THYAO
|226,20
|3.864.989.289
|% -2,92
|
|TUPRS
|139,00
|3.707.156.674
|% -4,01
|
|KBORU
|46,40
|2.172.927.785
|% -1,65
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|AKBNK
|38,04
|1.954.087.273
|% -2,86
|
|EKGYO
|6,91
|731.254.121
|% -2,40
|
|ISCTR
|22,62
|2.070.828.262
|% -4,88
|
|YKBNK
|20,06
|1.708.032.966
|% -1,96
|
|ZOREN
|4,04
|335.571.662
|% -6,26
|
|BEGYO
|2,80
|226.557.977
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1088
|29,1365
|% -0,25
|
|Euro
|32,0216
|32,0250
|% -0,63
|
|Sterlin
|36,8672
|37,0521
|% -0,35
|
|Frank
|33,8696
|34,0736
|% -0,40
|
|Riyal
|7,7406
|7,7794
|% -0,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 581, 333 adet işlem
-
17:58FLAP
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 941, 390 adet işlem
-
17:57AVGYO
Yüzde -9.62 oranında düşüşle 6.95 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 046, 163 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, FROTO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -255, 12 kaybederek (% -3.81 ) 6, 439