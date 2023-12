***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









Türkçe
Değerleme Raporu
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Ebruli Kayaşehir
Rapor Tarihi
22.12.2023
Açıklamalar
The Year- end Appraisal Report for Ebruli Kayaşehir Project is attached.