***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
28.12.2023 11:48
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Batı Yakası 1. Etap
Rapor Tarihi
22.12.2023
Açıklamalar
Batı Yakası 1. Etap için hazırlatılan 2023 yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230027
BIST
'
15:237.432
En Düşük
|Değişim
|: 2,36%
|| 171,36
|Açılış
|: 7.278
|
|Önceki Kapanış
|: 7.260
|
7.278
En Yüksek
7.445
15:2329,4488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0684
|Açılış
|: 29,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4100
|
29,4579
En Düşük
29,3340
15:2332,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1626
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
32,8921
En Düşük
32,6026
15:231.963,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,38
|Açılış
|: 1.963,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,56
|
1.975,66
En Düşük
1.958,06
BIST En Aktif Hisseler15:23
|DERHL
|7,26
|15.627.212
|% 10,00
|
|SNPAM
|128,70
|8.164.347
|% 10,00
|
|KENT
|473,00
|1.378.143
|% 10,00
|
|ULAS
|14,76
|3.993.992
|% 9,99
|
|KUYAS
|48,70
|316.795.764
|% 9,98
|
|SKBNK
|4,14
|23.873.836
|% -10,00
|
|GUBRF
|139,90
|285.606.550
|% -9,97
|
|ISGYO
|14,18
|95.011.020
|% -9,97
|
|ENSRI
|27,08
|67.775.120
|% -4,38
|
|LKMNH
|58,75
|13.050.285
|% -3,21
|
|THYAO
|229,80
|3.643.505.079
|% 3,42
|
|AKBNK
|36,28
|1.924.207.137
|% 1,11
|
|YKBNK
|19,36
|1.704.789.925
|% 1,04
|
|ISCTR
|22,88
|1.497.375.779
|% 2,42
|
|TUPRS
|148,20
|1.303.683.405
|% 1,37
|
|YKBNK
|19,36
|1.704.789.925
|% 1,04
|
|EKGYO
|6,89
|550.836.558
|% 1,92
|
|ISCTR
|22,88
|1.497.375.779
|% 2,42
|
|AKBNK
|36,28
|1.924.207.137
|% 1,11
|
|PETKM
|17,52
|598.983.020
|% 2,76
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,4409
|29,4488
|% 0,23
|
|Euro
|32,7688
|32,8323
|% 0,50
|
|Sterlin
|37,5048
|37,6929
|% 0,02
|
|Frank
|35,0503
|35,2615
|% 0,91
|
|Riyal
|7,8285
|7,8678
|% 0,21
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,29
|24,33
|% 0,66
|
|Platin
|997,20
|1.003,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.134,63
|1.144,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,74
|78,74
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,16
|2.075,44
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:23
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