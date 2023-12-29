***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAcar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİdealist Cadde-KoruRapor Tarihi26.12.2023Açıklamalarİdealist Cadde-Koru Projesi için hazırlatılan 2023 Yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230692BIST