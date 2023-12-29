***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 16:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Bizim Evler 1-4
Rapor Tarihi
26.12.2023
Açıklamalar
Bizim Mahalle 1-4 Projesi için hazırlatılan 2023 Yıl sonu Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230694
BIST
'
18:057.470
En Düşük
|Değişim
|: 1,00%
|| 73,84
|Açılış
|: 7.415
|
|Önceki Kapanış
|: 7.396
|
7.415
En Yüksek
7.510
18:0529,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1369
|Açılış
|: 29,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4000
|
29,8525
En Düşük
29,3811
18:0532,7624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0895
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5000
|
33,0757
En Düşük
32,5446
18:051.961,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 6,32
|Açılış
|: 1.961,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.955,34
|
1.983,63
En Düşük
1.952,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|15,18
|112.883.826
|% 10,00
|
|NTGAZ
|23,10
|249.645.400
|% 10,00
|
|ONCSM
|149,60
|141.903.680
|% 10,00
|
|VERUS
|197,00
|100.173.405
|% 9,99
|
|GEDIK
|14,88
|25.945.425
|% 9,98
|
|EYGYO
|8,60
|24.342.324
|% -58,25
|
|SAMAT
|40,50
|20.221.356
|% -10,00
|
|UFUK
|89,30
|3.104.866
|% -6,49
|
|DGGYO
|28,50
|15.459.174
|% -3,85
|
|PKART
|32,10
|2.191.287
|% -3,25
|
|GUBRF
|153,80
|10.595.240.457
|% 9,94
|
|THYAO
|228,30
|3.818.276.992
|% -0,31
|
|AKBNK
|36,52
|3.118.998.985
|% 1,33
|
|SKBNK
|4,30
|3.045.688.572
|% 3,86
|
|ISCTR
|23,36
|2.861.344.361
|% 3,36
|
|SKBNK
|4,30
|3.045.688.572
|% 3,86
|
|EKGYO
|6,88
|1.001.695.159
|% -0,86
|
|YKBNK
|19,54
|2.593.581.971
|% 1,61
|
|ISCTR
|23,36
|2.861.344.361
|% 3,36
|
|ISGYO
|15,51
|1.547.173.239
|% 9,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,5564
|29,5622
|% 0,47
|
|Euro
|32,7465
|32,7670
|% 0,29
|
|Sterlin
|37,5533
|37,7416
|% 0,51
|
|Frank
|35,1685
|35,3803
|% 1,25
|
|Riyal
|7,8596
|7,8990
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,82
|23,86
|% 0,66
|
|Platin
|1.004,90
|1.005,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.104,02
|1.111,26
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,69
|77,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.062,90
|2.063,19
|% 0,66
|