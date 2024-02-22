***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
22.02.2024 08:27
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Göktürk 1. Etap
Rapor Tarihi
14.02.2024
Açıklamalar
Göktürk 1. Etap Projesi için hazırlatılan "Gayrimenkul Değerleme Raporu" ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251225
BIST
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11:149.370
En Düşük
|Değişim
|: 0,63%
|| 58,37
|Açılış
|: 9.312
|
|Önceki Kapanış
|: 9.312
|
9.341
En Yüksek
9.383
11:1431,0355
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0310
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0826
En Düşük
30,9175
11:1433,8901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,3178
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,9039
En Düşük
33,5115
11:142.029,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 11,33
|Açılış
|: 2.029,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.018,17
|
2.030,51
En Düşük
2.014,22
BIST En Aktif Hisseler11:12
|FONET
|22,66
|148.023.587
|% 10,00
|
|SNKRN
|38,72
|2.778.663
|% 10,00
|
|UFUK
|240,20
|10.784.019
|% 9,98
|
|TETMT
|9.945,00
|2.635.425
|% 9,98
|
|VBTYZ
|37,72
|226.515.714
|% 9,97
|
|AYCES
|1.234,00
|36.390.076
|% -9,99
|
|KERVN
|1,44
|1.956.623
|% -5,88
|
|EUKYO
|24,54
|17.398.334
|% -5,25
|
|EUYO
|14,02
|6.791.761
|% -4,88
|
|AVHOL
|59,90
|26.331.643
|% -4,62
|
|THYAO
|283,75
|3.083.549.329
|% 1,61
|
|KONTR
|307,00
|3.038.016.756
|% 5,23
|
|MIATK
|71,55
|2.079.543.987
|% -1,38
|
|EREGL
|48,36
|1.758.645.752
|% -0,58
|
|REEDR
|51,05
|1.681.983.174
|% -1,26
|
|ZOREN
|6,12
|714.619.283
|% 1,66
|
|EKGYO
|11,07
|780.273.014
|% 1,28
|
|ODAS
|10,48
|625.036.908
|% 1,45
|
|ISCTR
|28,66
|1.198.366.775
|% 0,07
|
|YKBNK
|24,36
|959.618.510
|% -0,08
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0320
|31,0347
|% 0,10
|
|Euro
|33,8568
|33,8947
|% 0,96
|
|Sterlin
|39,2244
|39,4211
|% 0,45
|
|Frank
|35,2894
|35,5020
|% 0,53
|
|Riyal
|8,2470
|8,2884
|% 0,05
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|894,94
|896,42
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,16
|970,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,23
|83,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,07
|2.034,33
|% 0,66
|