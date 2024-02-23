***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
23.02.2024 15:05
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Acar Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Nişantası Koru
Rapor Tarihi
20.022023
Açıklamalar
Nişantaşı Koru Projesi için hazırlatılan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251563
BIST
'
16:199.352
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,80
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
16:1931,0925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1049
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
16:1933,6950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0564
|Açılış
|: 33,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
16:192.027,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 10,77
|Açılış
|: 2.027,74
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler16:19
|SMART
|57,20
|374.007.526
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.037.111
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|23.052.688
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|560.814.379
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|149.628.183
|% -9,96
|
|ARASE
|78,40
|375.989.416
|% -7,22
|
|PRKAB
|43,24
|268.169.918
|% -6,93
|
|THYAO
|283,50
|5.944.194.102
|% -0,53
|
|EREGL
|46,86
|5.402.513.140
|% -2,74
|
|ASTOR
|125,10
|4.908.570.243
|% 1,46
|
|ISCTR
|28,58
|4.674.211.112
|% -1,11
|
|EKGYO
|11,62
|3.903.758.451
|% 2,83
|
|EKGYO
|11,62
|3.903.758.451
|% 2,83
|
|TSPOR
|1,80
|473.070.492
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,94
|1.115.508.880
|% -0,83
|
|ISCTR
|28,58
|4.674.211.112
|% -1,11
|
|ODAS
|10,53
|1.622.788.360
|% 1,84
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0882
|31,0925
|% 0,34
|
|Euro
|33,6860
|33,6950
|% 0,17
|
|Sterlin
|39,3562
|39,5536
|% 0,62
|
|Frank
|35,2434
|35,4557
|% 0,51
|
|Riyal
|8,2652
|8,3066
|% 0,34
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|897,58
|898,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|965,43
|969,17
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,40
|82,40
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,71
|2.027,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:19
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