***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.378.513 -42 511.347 4.299.945 1.756.094 12.461.377 12.461.377Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-11.618 151.506 1.616.206 -1.756.094 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-644.442 -644.442Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları1.269.807 1.269.807Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler58.257 1.211.550 -1.269.807 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)780.506 780.506 780.506Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları16 -118.826 -118.826 -118.826Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutargun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-491.556 -200.348Dönem Karı (Zararı)780.506 1.269.807Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler451.980 166.974Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 28.521 7.329Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler137.706 160.525Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 109.533 160.525Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 28.173 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-13.141 86.626Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 5.681 4.375Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 -21.262 84.587Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20 2.440 -2.336Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler298.894 -87.506Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20-21-22 -447.310 -637.721Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22 746.204 550.215İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.732.543 -1.567.848Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.335.898 -247.462İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-469.230 -2.472İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.866.668 -244.990Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-107.734 -871.275Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.647.474 -485.938Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-499.741 -625.529İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-5.042 -650.750İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-494.699 25.221Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-488.764 339.591İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler52.120 322.765Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-500.057 -131.067Alınan Faiz143.561 131.033Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6 -848Vergi İadeleri (Ödemeleri)-135.054 -199.466YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-138.135 31.231Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-47.514 -99.403İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-85.000 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri12.013 15.466Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-10.000 -7.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9-10-11 -39.485 -1.403Alınan Faiz21 174 208Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)31.677 123.363FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI653.016 155.930Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.272.675 1.725.034Kredilerden Nakit Girişleri5 2.944.675 788.034İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri5 2.328.000 937.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.974.255 -720.163Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -2.022.009 -450.163İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları5 -1.952.246 -270.000Ödenen Temettüler16 -118.826 -644.442Ödenen Faiz5 -592.597 -317.241Alınan Faiz77.786 112.945Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-11.767 -203YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.325 -13.187NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)23.325 -13.187DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 371.894 385.081DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 395.219 371.894Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 510.149 552.539Finansal Yatırımlar4 22.370 54.442Ticari Alacaklar6 2.908.714 1.573.649İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 479.941 10.711İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.428.773 1.562.938Diğer Alacaklar7 1.137.921 1.157.651İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.137.921 1.157.651Stoklar8 12.839.594 14.749.905Peşin Ödenmiş Giderler15 1.748.382 1.430.563Diğer Dönen Varlıklar14 196.514 291.880ARA TOPLAM19.363.644 19.810.629TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR19.363.644 19.810.629DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar4 373.037 288.000Ticari Alacaklar6 3.067.809 1.895.829İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.067.809 1.895.829Diğer Alacaklar7 1.014 1.014Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 499.654 367.382Maddi Duran Varlıklar10 65.370 63.494Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 3.771 1.824Diğer Duran Varlıklar14 37.198 231.222TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.047.853 2.848.765TOPLAM VARLIKLAR23.411.497 22.659.394KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 1.864.938 800.504Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 1.310.695 976.999Ticari Borçlar6 489.368 965.530İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 19.297 69.985İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar470.071 895.545Diğer Borçlar7 569.451 631.778İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar569.451 631.778Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)15 3.669.456 4.225.299İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)25 64.732 64.732İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.604.724 4.160.567Kısa Vadeli Karşılıklar119.716 137.628Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 9.475 6.125Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 110.241 131.503ARA TOPLAM8.023.624 7.737.738TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.023.624 7.737.738UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 1.587.564 1.685.943Ticari Borçlar102 69.327Diğer Borçlar37.045 68.792Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.738 3.175Uzun Vadeli Karşılıklar10.002 7.677Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 10.002 7.677TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.639.451 1.834.914TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.663.075 9.572.652ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.748.422 13.086.742Ödenmiş Sermaye16 3.800.000 3.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-284.480 -284.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.366.895 2.366.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42 -42Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42 -42Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler721.110 662.853Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları6.364.433 5.271.709Net Dönem Karı veya Zararı780.506 1.269.807TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.748.422 13.086.742TOPLAM KAYNAKLAR23.411.497 22.659.394Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 5.645.593 3.917.974Satışların Maliyeti17 -4.098.950 -2.248.040TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.546.643 1.669.934BRÜT KAR (ZARAR)1.546.643 1.669.934Genel Yönetim Giderleri18 -289.176 -227.104Pazarlama Giderleri18 -64.564 -71.537Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 509.042 512.835Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -297.553 -268.539ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.404.392 1.615.589Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 174 208FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.404.566 1.615.797Finansman Gelirleri22 122.509 204.449Finansman Giderleri22 -746.569 -550.439SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)780.506 1.269.807SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)780.506 1.269.807DÖNEM KARI (ZARARI)780.506 1.269.807Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları780.506 1.269.807Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)780.506 1.269.807Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları780.506 1.269.807http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825890BIST