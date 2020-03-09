EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|79.547.857
|% 14,97
|INFO
|8,90
|22.909.094
|% 12,52
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|ADBGR
|6,65
|17.066.493
|% 3,10
|RALYH
|9,00
|18
|% 2,86
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,0338
|8,0740
|% 1,56
|Frank
|6,6239
|6,6638
|% 2,57
|Riyal
|1,6326
|1,6408
|% 0,93
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|0,17
|Altın Gr.
|331
|331
|3,49
|Cumhuriyet
|2.184
|2.214
|13,00
|Tam
|2.169
|2.223
|12,87
|Yarım
|1.048
|1.075
|6,23
|Çeyrek
|526
|538
|3,11
|Gümüş.Ons
|16,98
|17,03
|-0,01
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,00
|B. Petrol
|33,39
|33,39
|-0,05
Seans Raporu
- 17:59PINSU Yüzde -9.47 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 190, 280 adet işlem
- 17:58IEYHO Yüzde -9.68 oranında düşüşle 0.56 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 631, 147 adet işlem
- 17:57XU100 Endeks 104, 112 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 01 altında . İşlem hacmi 7, 583.00 milyon TL de
- 17:57TGSAS Yüzde -14.97 oranında düşüşle 4.60 lira fiyatla işlem gören hissede 569, 485 adet işlem
- 17:56TEKTU Yüzde -11.03 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 875, 049 adet işlem