***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 21:10
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.269.807 -1.269.807 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
47.877 47.877
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 6.541.516 47.877 13.134.619 13.134.619
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
780.506 -780.506 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
129.824 129.824 129.824
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-11.751 -11.751 -11.751
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 721.110 7.144.939 129.824 13.866.495 13.866.495
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
243.011 -422.897
Dönem Karı (Zararı)
129.824 47.877
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
130.375 -34.273
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 15.200 1.889
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
91.104 19.120
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 91.104 19.120
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.650 -18.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-981 423
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 2.924 -20.983
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 5.707 2.556
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
16.421 -37.278
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -122.578 -183.267
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 138.999 145.989
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.177 -413.984
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
569.053 -534.783
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
923 154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
568.130 -534.937
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-130.657 -109.045
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-361.032 343.550
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
197.542 -21.397
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-17.963 -16.472
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
215.505 -4.925
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-309.687 -158.819
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.604 66.510
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
258.022 -400.380
Alınan Faiz
19.646 29.576
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-34.657 -52.093
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
4.164 -38.206
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -47.477
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 50
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.369 -1.977
Alınan Faiz
3 165
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5.530 11.033
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
515.381 488.960
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15 -11.751 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.048.240 1.420.000
Kredilerden Nakit Girişleri
1.498.240 880.000
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
550.000 540.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.427.469 -847.716
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-877.469 -352.716
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-550.000 -495.000
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-121.951 -93.492
Alınan Faiz
28.312 10.203
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -35
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
762.556 27.857
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
762.556 27.857
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 395.219 371.894
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.157.775 399.751
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.237.260 510.149
Finansal Yatırımlar
5 15.006 22.370
Ticari Alacaklar
7 2.484.098 2.908.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 479.018 479.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.005.080 2.428.773
Diğer Alacaklar
8 1.191.068 1.137.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.191.068 1.137.921
Stoklar
9 13.109.522 12.839.594
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.780.244 1.748.382
Diğer Dönen Varlıklar
13 243.380 196.514
ARA TOPLAM
20.060.578 19.363.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.060.578 19.363.644
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 373.037 373.037
Ticari Alacaklar
7 2.997.276 3.067.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.997.276 3.067.809
Diğer Alacaklar
8 1.014 1.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 487.991 499.654
Maddi Duran Varlıklar
11 65.403 65.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.405 3.771
Diğer Duran Varlıklar
13 96.786 37.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.024.912 4.047.853
TOPLAM VARLIKLAR
24.085.490 23.411.497
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.068.427 1.864.938
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 957.814 1.310.695
Ticari Borçlar
7 687.004 489.368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 1.334 19.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
685.670 470.071
Diğer Borçlar
8 624.402 569.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
624.402 569.451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 3.333.813 3.669.456
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 64.732 64.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.269.081 3.604.724
Kısa Vadeli Karşılıklar
121.941 119.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
8.776 9.475
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 113.165 110.241
ARA TOPLAM
6.793.401 8.023.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.793.401 8.023.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.368.421 1.587.564
Ticari Borçlar
8 102
Diğer Borçlar
42.707 37.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.738
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.720 10.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.720 10.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.425.594 1.639.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.218.995 9.663.075
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.866.495 13.748.422
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-296.231 -284.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
721.110 721.110
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.144.939 6.364.433
Net Dönem Karı veya Zararı
129.824 780.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.866.495 13.748.422
TOPLAM KAYNAKLAR
24.085.490 23.411.497
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 686.839 1.235.029
Satışların Maliyeti
16 -402.738 -1.175.903
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
284.101 59.126
BRÜT KAR (ZARAR)
284.101 59.126
Genel Yönetim Giderleri
17 -49.223 -54.595
Pazarlama Giderleri
17 -11.779 -14.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 148.917 180.918
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -130.543 -28.517
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
241.473 141.989
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
241.476 142.154
Finansman Gelirleri
19 27.353 51.713
Finansman Giderleri
19 -139.005 -145.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
129.824 47.877
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
129.824 47.877
DÖNEM KARI (ZARARI)
129.824 47.877
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
129.824 47.877
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.824 47.877
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
129.824 47.877
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847880
BIST