***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.269.807 -1.269.807 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)47.877 47.877Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 6.541.516 47.877 13.134.619 13.134.619Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler780.506 -780.506 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)129.824 129.824 129.824Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-11.751 -11.751 -11.751Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 721.110 7.144.939 129.824 13.866.495 13.866.495Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI243.011 -422.897Dönem Karı (Zararı)129.824 47.877Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler130.375 -34.273Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 15.200 1.889Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler91.104 19.120Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 91.104 19.120Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler7.650 -18.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-981 423Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 2.924 -20.983Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 5.707 2.556Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.421 -37.278Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -122.578 -183.267Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 138.999 145.989İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.177 -413.984Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler569.053 -534.783İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)923 154İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)568.130 -534.937Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-130.657 -109.045Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-361.032 343.550Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler197.542 -21.397İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-17.963 -16.472İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)215.505 -4.925Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-309.687 -158.819İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.604 66.510Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları258.022 -400.380Alınan Faiz19.646 29.576Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-34.657 -52.093YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.164 -38.206Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -47.477İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 50Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.369 -1.977Alınan Faiz3 165Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)5.530 11.033FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI515.381 488.960İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları15 -11.751 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.048.240 1.420.000Kredilerden Nakit Girişleri1.498.240 880.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri550.000 540.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.427.469 -847.716Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-877.469 -352.716İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-550.000 -495.000Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-121.951 -93.492Alınan Faiz28.312 10.203Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -35YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)762.556 27.857NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)762.556 27.857DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 395.219 371.894DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.157.775 399.751Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.237.260 510.149Finansal Yatırımlar5 15.006 22.370Ticari Alacaklar7 2.484.098 2.908.714İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 479.018 479.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.005.080 2.428.773Diğer Alacaklar8 1.191.068 1.137.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.191.068 1.137.921Stoklar9 13.109.522 12.839.594Peşin Ödenmiş Giderler14 1.780.244 1.748.382Diğer Dönen Varlıklar13 243.380 196.514ARA TOPLAM20.060.578 19.363.644TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.060.578 19.363.644DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 373.037 373.037Ticari Alacaklar7 2.997.276 3.067.809İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.997.276 3.067.809Diğer Alacaklar8 1.014 1.014Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 487.991 499.654Maddi Duran Varlıklar11 65.403 65.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.405 3.771Diğer Duran Varlıklar13 96.786 37.198TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.024.912 4.047.853TOPLAM VARLIKLAR24.085.490 23.411.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.068.427 1.864.938Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 957.814 1.310.695Ticari Borçlar7 687.004 489.368İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 1.334 19.297İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar685.670 470.071Diğer Borçlar8 624.402 569.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar624.402 569.451Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 3.333.813 3.669.456İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 64.732 64.732İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.269.081 3.604.724Kısa Vadeli Karşılıklar121.941 119.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar8.776 9.475Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 113.165 110.241ARA TOPLAM6.793.401 8.023.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.793.401 8.023.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.368.421 1.587.564Ticari Borçlar8 102Diğer Borçlar42.707 37.045Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.738 4.738Uzun Vadeli Karşılıklar9.720 10.002Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.720 10.002TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.425.594 1.639.451TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER10.218.995 9.663.075ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.866.495 13.748.422Ödenmiş Sermaye15 3.800.000 3.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-296.231 -284.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.366.895 2.366.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42 -42Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42 -42Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler721.110 721.110Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.144.939 6.364.433Net Dönem Karı veya Zararı129.824 780.506TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.866.495 13.748.422TOPLAM KAYNAKLAR24.085.490 23.411.497Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 686.839 1.235.029Satışların Maliyeti16 -402.738 -1.175.903TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)284.101 59.126BRÜT KAR (ZARAR)284.101 59.126Genel Yönetim Giderleri17 -49.223 -54.595Pazarlama Giderleri17 -11.779 -14.943Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 148.917 180.918Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -130.543 -28.517ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)241.473 141.989Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3 165FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)241.476 142.154Finansman Gelirleri19 27.353 51.713Finansman Giderleri19 -139.005 -145.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)129.824 47.877SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)129.824 47.877DÖNEM KARI (ZARARI)129.824 47.877Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları129.824 47.877Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)129.824 47.877Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları129.824 47.877http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847880BIST