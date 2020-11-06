***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 18:51
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
58.257 1.211.550 -1.269.807 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
202.952 202.952
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-118.826 -118.826
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 202.952 13.170.868 13.170.868
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
31.961 748.545 -780.506 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
588.936 588.936 588.936
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
-73.846 -73.846 -73.846
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-11.751 -11.751 -11.751
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 753.071 7.039.132 588.936 14.251.761 14.251.761
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.021.273 -507.180
Dönem Karı (Zararı)
588.936 202.952
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
147.711 211.856
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17-18 22.372 5.613
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
122.553 102.416
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 122.553 102.416
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.656 3.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.254 3.419
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 13.288 -1.615
Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 114 2.050
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-13.870 99.973
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18-19 -373.393 -486.022
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 359.523 585.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.348.910 -906.912
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-153.424 -1.326.787
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
132.649 -469.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-286.073 -857.170
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
115.830 -22.515
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-292.194 1.190.864
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.393.306 -476.343
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
19.093 31.884
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.374.213 -508.227
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.202.800 -368.704
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-917.408 96.573
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.085.557 -492.104
Alınan Faiz
51.604 86.886
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-115.888 -101.962
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-291.837 -56.548
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -47.477
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
15 -11.751 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
48.075 50
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-338.021 -10.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.410 -31.208
Alınan Faiz
601 170
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.669 31.917
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.713 589.795
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.679.471 3.745.786
Kredilerden Nakit Girişleri
2.224.471 1.967.786
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.455.000 1.778.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.155.673 -2.668.398
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.162.775 -1.011.398
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.992.898 -1.657.000
Ödenen Temettüler
15 -73.846 -118.826
Ödenen Faiz
-328.107 -423.038
Alınan Faiz
113.346 64.118
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-41.478 -9.847
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.923.149 26.067
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.923.149 26.067
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 395.219 371.894
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.318.368 397.961
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.365.634 510.149
Finansal Yatırımlar
5 300.647 22.370
Ticari Alacaklar
7 2.605.494 2.908.714
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 347.292 479.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
2.258.202 2.428.773
Diğer Alacaklar
8 1.102.457 1.137.921
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.102.457 1.137.921
Stoklar
9 13.361.537 12.839.594
Peşin Ödenmiş Giderler
14 1.632.831 1.748.382
Diğer Dönen Varlıklar
13 240.219 196.514
ARA TOPLAM
22.608.819 19.363.644
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.608.819 19.363.644
DURAN VARLIKLAR
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
5 373.037 373.037
Ticari Alacaklar
7 3.707.184 3.067.809
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.707.184 3.067.809
Diğer Alacaklar
8 1.014 1.014
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 735.337 499.654
Maddi Duran Varlıklar
11 63.775 65.370
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.514 3.771
Diğer Duran Varlıklar
13 4.383 37.198
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.888.244 4.047.853
TOPLAM VARLIKLAR
27.497.063 23.411.497
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 530.531 1.864.938
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.672.088 1.310.695
Ticari Borçlar
7 2.465.795 489.368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 621.418 19.297
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.844.377 470.071
Diğer Borçlar
8 604.534 569.451
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
604.534 569.451
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 4.673.870 3.669.456
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
20 64.732 64.732
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.609.138 3.604.724
Kısa Vadeli Karşılıklar
135.450 119.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.921 9.475
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 123.529 110.241
ARA TOPLAM
10.082.268 8.023.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.082.268 8.023.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 3.101.038 1.587.564
Ticari Borçlar
9 102
Diğer Borçlar
46.439 37.045
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.738 4.738
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.810 10.002
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.810 10.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.163.034 1.639.451
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.245.302 9.663.075
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
14.251.761 13.748.422
Ödenmiş Sermaye
15 3.800.000 3.800.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-296.231 -284.480
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.366.895 2.366.895
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-42 -42
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42 -42
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
753.071 721.110
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
7.039.132 6.364.433
Net Dönem Karı veya Zararı
588.936 780.506
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
14.251.761 13.748.422
TOPLAM KAYNAKLAR
27.497.063 23.411.497
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
16 3.622.126 3.562.708 2.267.892 397.794
Satışların Maliyeti
16 -2.709.112 -2.964.032 -1.856.659 -301.070
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
913.014 598.676 411.233 96.724
BRÜT KAR (ZARAR)
913.014 598.676 411.233 96.724
Genel Yönetim Giderleri
17 -208.347 -190.953 -94.350 -80.148
Pazarlama Giderleri
17 -48.907 -42.234 -26.230 -14.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 401.296 463.837 167.557 84.349
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -243.593 -144.830 -55.716 -82.723
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
813.463 684.496 402.494 3.666
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.591 170 2.992 4
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
817.054 684.666 405.486 3.670
Finansman Gelirleri
19 131.415 104.647 59.517 29.465
Finansman Giderleri
19 -359.533 -586.361 -133.299 -186.442
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
588.936 202.952 331.704 -153.307
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
588.936 202.952 331.704 -153.307
DÖNEM KARI (ZARARI)
588.936 202.952 331.704 -153.307
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
588.936 202.952 331.704 -153.307
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
588.936 202.952 331.704 -153.307
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
588.936 202.952 331.704 -153.307
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886879
BIST