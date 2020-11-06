***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 662.853 5.271.709 1.269.807 13.086.742 13.086.742Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler58.257 1.211.550 -1.269.807 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)202.952 202.952Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-118.826 -118.826Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 202.952 13.170.868 13.170.868Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler31.961 748.545 -780.506 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)588.936 588.936 588.936Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-73.846 -73.846 -73.846Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-11.751 -11.751 -11.751Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 753.071 7.039.132 588.936 14.251.761 14.251.761Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.021.273 -507.180Dönem Karı (Zararı)588.936 202.952Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler147.711 211.856Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 22.372 5.613Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler122.553 102.416Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 122.553 102.416Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.656 3.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.254 3.419Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 13.288 -1.615Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 114 2.050Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-13.870 99.973Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -373.393 -486.022Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 359.523 585.995İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.348.910 -906.912Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-153.424 -1.326.787İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)132.649 -469.617İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-286.073 -857.170Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler115.830 -22.515Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-292.194 1.190.864Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.393.306 -476.343İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.093 31.884İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.374.213 -508.227Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.202.800 -368.704İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-917.408 96.573Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.085.557 -492.104Alınan Faiz51.604 86.886Vergi İadeleri (Ödemeleri)-115.888 -101.962YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-291.837 -56.548Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -47.477İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları15 -11.751 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri48.075 50Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-338.021 -10.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.410 -31.208Alınan Faiz601 170Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)11.669 31.917FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI193.713 589.795Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.679.471 3.745.786Kredilerden Nakit Girişleri2.224.471 1.967.786İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri1.455.000 1.778.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.155.673 -2.668.398Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.162.775 -1.011.398İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-1.992.898 -1.657.000Ödenen Temettüler15 -73.846 -118.826Ödenen Faiz-328.107 -423.038Alınan Faiz113.346 64.118Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-41.478 -9.847YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.923.149 26.067NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.923.149 26.067DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 395.219 371.894DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.318.368 397.961Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.365.634 510.149Finansal Yatırımlar5 300.647 22.370Ticari Alacaklar7 2.605.494 2.908.714İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 347.292 479.941İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.258.202 2.428.773Diğer Alacaklar8 1.102.457 1.137.921İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.102.457 1.137.921Stoklar9 13.361.537 12.839.594Peşin Ödenmiş Giderler14 1.632.831 1.748.382Diğer Dönen Varlıklar13 240.219 196.514ARA TOPLAM22.608.819 19.363.644TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR22.608.819 19.363.644DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 373.037 373.037Ticari Alacaklar7 3.707.184 3.067.809İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.707.184 3.067.809Diğer Alacaklar8 1.014 1.014Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 735.337 499.654Maddi Duran Varlıklar11 63.775 65.370Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.514 3.771Diğer Duran Varlıklar13 4.383 37.198TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.888.244 4.047.853TOPLAM VARLIKLAR27.497.063 23.411.497KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 530.531 1.864.938Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.672.088 1.310.695Ticari Borçlar7 2.465.795 489.368İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 621.418 19.297İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.844.377 470.071Diğer Borçlar8 604.534 569.451İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar604.534 569.451Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 4.673.870 3.669.456İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)20 64.732 64.732İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.609.138 3.604.724Kısa Vadeli Karşılıklar135.450 119.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11.921 9.475Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 123.529 110.241ARA TOPLAM10.082.268 8.023.624TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.082.268 8.023.624UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 3.101.038 1.587.564Ticari Borçlar9 102Diğer Borçlar46.439 37.045Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.738 4.738Uzun Vadeli Karşılıklar10.810 10.002Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar10.810 10.002TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.163.034 1.639.451TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.245.302 9.663.075ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.251.761 13.748.422Ödenmiş Sermaye15 3.800.000 3.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-296.231 -284.480Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.366.895 2.366.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42 -42Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42 -42Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler753.071 721.110Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.039.132 6.364.433Net Dönem Karı veya Zararı588.936 780.506TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.251.761 13.748.422TOPLAM KAYNAKLAR27.497.063 23.411.497Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 3.622.126 3.562.708 2.267.892 397.794Satışların Maliyeti16 -2.709.112 -2.964.032 -1.856.659 -301.070TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)913.014 598.676 411.233 96.724BRÜT KAR (ZARAR)913.014 598.676 411.233 96.724Genel Yönetim Giderleri17 -208.347 -190.953 -94.350 -80.148Pazarlama Giderleri17 -48.907 -42.234 -26.230 -14.536Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 401.296 463.837 167.557 84.349Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -243.593 -144.830 -55.716 -82.723ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)813.463 684.496 402.494 3.666Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3.591 170 2.992 4FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)817.054 684.666 405.486 3.670Finansman Gelirleri19 131.415 104.647 59.517 29.465Finansman Giderleri19 -359.533 -586.361 -133.299 -186.442SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)588.936 202.952 331.704 -153.307SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)588.936 202.952 331.704 -153.307DÖNEM KARI (ZARARI)588.936 202.952 331.704 -153.307Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları588.936 202.952 331.704 -153.307Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)588.936 202.952 331.704 -153.307Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları588.936 202.952 331.704 -153.307http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886879BIST