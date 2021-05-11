***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -284.480 2.366.895 -42 721.110 6.364.433 780.506 13.748.422 13.748.422Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler780.506 -780.506 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)129.824 129.824 129.824Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-11.751 -11.751 -11.751Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 721.110 0 0 0 7.144.939 129.824 0 13.866.495 0 13.866.495Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.800.000 -296.231 2.366.895 -42 753.071 7.039.132 859.671 14.522.496 14.522.496Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler859.671 -859.671 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)241.697 241.697 241.697Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 753.071 0 0 0 7.898.803 241.697 0 14.764.193 0 14.764.193Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI101.079 243.011Dönem Karı (Zararı)241.697 129.824Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-640 130.375Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 8.971 15.200Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-16.851 91.104Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -16.851 91.104Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.995 7.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.344 -981Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 1.809 2.924Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -158 5.707Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler245 16.421Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -120.336 -122.578Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 120.581 138.999İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-148.450 -2.177Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-188.332 569.053İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)42.470 923İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-230.802 568.130Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.188 -130.657Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-128.382 -361.032Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-432.636 197.542İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-61.464 -17.963İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-371.172 215.505Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler427.509 -309.687İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler205.579 32.604Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları92.607 258.022Alınan Faiz63.985 19.646Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-455 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-55.058 -34.657YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI288.533 4.164Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları5 -12.500 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri304.764 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.457 -1.369Alınan Faiz2.624 3Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.898 5.530FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-392.283 515.381İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları15 0 -11.751Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri597.000 2.048.240Kredilerden Nakit Girişleri200.000 1.498.240İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri397.000 550.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-848.281 -1.427.469Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-398.281 -877.469İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-450.000 -550.000Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-186.298 -121.951Alınan Faiz45.296 28.312Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.671 762.556NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.671 762.556DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.067.478 395.219DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.064.807 1.157.775Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.745.151 1.951.089Finansal Yatırımlar5 1.161 306.015Ticari Alacaklar7 3.014.299 2.483.657İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20 8.039 50.509İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.006.260 2.433.148Diğer Alacaklar8 947.175 922.557İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar947.175 922.557Stoklar9 16.121.608 15.192.343Peşin Ödenmiş Giderler14 1.639.224 1.632.900Diğer Dönen Varlıklar13 257.874 252.373ARA TOPLAM23.726.492 22.740.934TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR23.726.492 22.740.934DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar5 385.537 373.037Ticari Alacaklar7 3.266.978 3.711.004İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.266.978 3.711.004Diğer Alacaklar8 1.014 1.014Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 871.804 772.076Maddi Duran Varlıklar11 73.651 72.385Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.193 3.760Diğer Duran Varlıklar13 0 4.383TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.603.177 4.937.659TOPLAM VARLIKLAR28.329.669 27.678.593KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 612.791 479.031Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 1.725.824 1.599.188Ticari Borçlar7 2.819.374 2.469.125İlişkili Taraflara Ticari Borçlar20 2.004.404 1.280.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar814.970 1.188.261Diğer Borçlar8 578.886 586.848İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar578.886 586.848Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 5.263.485 4.879.623İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.263.485 4.879.623Kısa Vadeli Karşılıklar140.250 139.047Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar12.484 13.090Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 127.766 125.957ARA TOPLAM11.140.610 10.152.862TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.140.610 10.152.862UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 2.353.017 2.931.094Ticari Borçlar2.147 28Diğer Borçlar53.071 56.520Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.738 4.738Uzun Vadeli Karşılıklar11.893 10.855Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11.893 10.855TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.424.866 3.003.235TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER13.565.476 13.156.097ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.764.193 14.522.496Ödenmiş Sermaye15 3.800.000 3.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-296.231 -296.231Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.366.895 2.366.895Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42 -42Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42 -42Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler753.071 753.071Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları7.898.803 7.039.132Net Dönem Karı veya Zararı241.697 859.671TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.764.193 14.522.496TOPLAM KAYNAKLAR28.329.669 27.678.593Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 798.184 686.839Satışların Maliyeti16 -487.967 -402.738TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)310.217 284.101BRÜT KAR (ZARAR)310.217 284.101Genel Yönetim Giderleri17 -68.455 -49.223Pazarlama Giderleri17 -12.838 -11.779Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 106.277 148.917Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -24.538 -130.543ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)310.663 241.473Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.624 3FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)313.287 241.476Finansman Gelirleri19 49.022 27.353Finansman Giderleri19 -120.612 -139.005SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)241.697 129.824SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)241.697 129.824DÖNEM KARI (ZARARI)241.697 129.824Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları241.697 129.824Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)241.697 129.824Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları241.697 129.824http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936093BIST