***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.800.000 0 0 0 0 -296.231 0 2.366.895 0 0 0 0 0 0 -42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791.916 0 0 0 9.084.349 737.797 0 16.484.684 0 16.484.684Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.046.223 42.979Dönem Karı (Zararı)737.797 223.488Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler126.534 -3.413Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 6.180 10.128Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler81.705 -16.851Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 81.705 -16.851Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler80.735 10.821Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.542 8.149Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12 75.883 2.634Muhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 310 38Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-46.678 4.921Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 -190.544 -125.378Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18-19 143.866 130.299Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 4.592 -12.432İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler425.608 -188.475Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler282.448 -82.538İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)13.918 41.320İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)268.530 -123.858Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-21.678 9.032Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.752.237 263.924Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.102.933 -477.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.251.574 -61.089İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-148.641 -416.907Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler751.793 -106.476İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler62.349 205.579Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.289.939 31.600Alınan Faiz13.059 63.985Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-484 -455Vergi İadeleri (Ödemeleri)-256.291 -52.151YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-52.051 294.232Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri500 304.764Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.551 -3.975Alınan Faiz0 2.624Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -9.181FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-755.983 -366.840İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri695.000 623.049Kredilerden Nakit Girişleri195.000 226.049İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri500.000 397.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.302.354 -848.281Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-802.354 -398.281İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-500.000 -450.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-803 -606Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-253.007 -186.298Alınan Faiz105.181 45.296Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)238.189 -29.629NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)238.189 -29.629DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.087.548 1.121.635DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.325.737 1.092.006Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.918.944 3.728.285Finansal Yatırımlar5 0 500Ticari Alacaklar7 2.066.062 2.794.039İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 1.343 15.261İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar2.064.719 2.778.778Diğer Alacaklar8 598.446 554.742İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar21 182 182İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar598.264 554.560Stoklar9 22.557.826 17.853.446Peşin Ödenmiş Giderler14 1.122.625 977.233Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar13 161.724 204.973ARA TOPLAM30.425.627 26.113.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR30.425.627 26.113.218DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar842 842Ticari Alacaklar7 4.006.512 3.630.723İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.006.512 3.630.723Diğer Alacaklar8 12.680 11.473İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12.680 11.473Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 805.828 843.675Maddi Duran Varlıklar11 199.765 152.613Kullanım Hakkı Varlıkları2.906 180Maddi Olmayan Duran Varlıklar8.246 5.028Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı20 3.044 2.700Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR5.039.823 4.647.234TOPLAM VARLIKLAR35.465.450 30.760.452KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 1.515.100 1.580.733Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 927.385 1.179.002İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları21 1.752 4.508Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.752 4.508İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları925.633 1.174.494Banka Kredileri6 925.633 1.174.494Ticari Borçlar7 6.169.010 2.006.203İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 4.755.492 503.948İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.413.518 1.502.255Diğer Borçlar8 287.811 196.047İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 587 587İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar287.224 195.460Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 8.059.671 7.695.649İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)27 0 255.424İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)ra İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar18.820 17.109Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 232.033 156.150ARA TOPLAM17.216.962 12.838.385TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.216.962 12.838.385UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.617.096 2.030.678İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6.876 3.358Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.876 3.358İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.610.220 2.027.320Banka Kredileri6 1.610.220 2.027.320Ticari Borçlar7 29 2.099Diğer Borçlar8 93.683 89.537Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 4.738 4.738İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.738 4.738Uzun Vadeli Karşılıklar27.615 25.268Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar27.615 25.268Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20 20.643 22.860TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.763.804 2.175.180TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER18.980.766 15.013.565ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.484.684 15.746.887Ödenmiş Sermaye15 3.800.000 3.800.000Geri Alınmış Paylar (-)-296.231 -296.231Paylara İlişkin Primler (İskontolar)2.366.895 2.366.895Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-42 -42Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42 -42Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler791.916 789.174Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları9.084.349 7.754.768Net Dönem Karı veya Zararı737.797 1.332.323Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.484.684 15.746.887TOPLAM KAYNAKLAR35.465.450 30.760.452Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 2.230.583 1.290.257Satışların Maliyeti16 -1.214.743 -992.534TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.015.840 297.723BRÜT KAR (ZARAR)1.015.840 297.723Genel Yönetim Giderleri17 -128.107 -81.646Pazarlama Giderleri17 -28.147 -14.071Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 100.005 108.113Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -203.592 -25.280ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)755.999 284.839Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 3.979Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)755.999 288.818Finansman Gelirleri19 130.354 52.709Finansman Giderleri19 -143.964 -130.471SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)742.389 211.056Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.592 12.432Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -7.153 -8.217Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 2.561 20.649SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)737.797 223.488DÖNEM KARI (ZARARI)737.797 223.488Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -4Ana Ortaklık Payları737.797 223.492Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)737.797 223.488Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 -4Ana Ortaklık Payları